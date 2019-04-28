На Пасху в Сморгонском районе случился пожар

Источник материала: Светлы шлях

28 апреля в 15.02 в РОЧС поступило сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения в д. Круни.

В областном управлении МЧС Республики Беларусь сообщают , что в результате пожара хозяйственная постройка уничтожена. Уничтожены также кровля и перекрытие, повреждены стены и имущество в рядом стоящем нежилом доме.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем хозяйки.