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На Пасху в Сморгонском районе случился пожар

29.04.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

28 апреля в 15.02 в РОЧС поступило сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения в д. Круни.

В областном управлении МЧС Республики Беларусь сообщают, что в результате пожара хозяйственная постройка уничтожена. Уничтожены также кровля и перекрытие, повреждены стены и имущество в рядом стоящем нежилом доме. 

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем хозяйки.

 
 
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28 апреля в 15.02 в РОЧС поступило сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения в д. Круни.
 
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