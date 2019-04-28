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На Пасху в Сморгонском районе случился пожар
29.04.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
28 апреля в 15.02 в РОЧС поступило сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения в д. Круни.
В областном управлении МЧС Республики Беларусь
Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем хозяйки.
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28 апреля в 15.02 в РОЧС поступило сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения в д. Круни.
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