Источник материала: Myfin



«Мобильная касса» – удобное решение по приему платежей для частного бизнеса от velcom

Она уже зарекомендовала себя как надежный и удобный для всех вовлеченных сторон способ приема платежей. А теперь к этому добавились выгодные условия обслуживания. Какие именно? Рассказываем.

«Мобильная касса» – это комплексное решение для приема оплаты по банковским картам, по функционалу не уступающее терминалам, предоставляемым банками. В пакет услуг входит компактный mPOS-терминал с поддержкой оплаты бесконтактными банковскими картами, работа которого полностью соответствует требованиям белорусского законодательства. Это небольшое устройство позволяет проводить платежи не только на стационарных точках, но и в автомобилях такси и при курьерской доставке – словом, везде, где есть возможность подключения к интернету.