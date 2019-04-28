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Мобильная касса удобное решение по приему платежей для частного бизнеса от velcom
Источник материала: Myfin
Она уже зарекомендовала себя как надежный и удобный для всех вовлеченных сторон способ приема платежей. А теперь к этому добавились выгодные условия обслуживания. Какие именно? Рассказываем.
«Мобильная касса» – это комплексное решение для приема оплаты по банковским картам, по функционалу не уступающее терминалам, предоставляемым банками. В пакет услуг входит компактный mPOS-терминал с поддержкой оплаты бесконтактными банковскими картами, работа которого полностью соответствует требованиям белорусского законодательства. Это небольшое устройство позволяет проводить платежи не только на стационарных точках, но и в автомобилях такси и при курьерской доставке – словом, везде, где есть возможность подключения к интернету.
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