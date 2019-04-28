«Психанул и построил дом сам». Читатель не дождался строителей - получилось быстрее и дешевле

Источник материала: Tut.by

В деревне Чучаны под Минском есть шикарная усадьба: большой дом, красивый пруд и раритетный «Ягуар» на заднем дворе. Ее владелец готов поделиться опытом строительства гостевого дома и бани в одном флаконе всего за 46 тысяч рублей. На это он потратил ровно месяц личного времени. «Подвели строители, вот я психанул и построил сам», — объясняет Василий. И добавляет, что его примеру может последовать любой, кто не любит ждать и переплачивать.

— Все началось с того, что я решил построить небольшой гостевой дом с баней, — рассказывает Василий. — Нашел толковых ребят, обговорили проект, цену. Мне говорят: за месяц сдадим дом в черновой отделке. Ну я и поехал в отпуск. Приезжаю — строители ничего и не начинали делать. Ребята хорошие, цены у них вменяемые, но они набрали много заказов и в сроки не укладываются. Мне говорят: начнем в октябре. А мне же уже надо, и я не хочу стоять в очереди. Впереди сентябрь, и я психанул: решил, построю за месяц сам. Я по образованию инженер-радиоэлектроник, но у меня есть друзья-специалисты: один — строитель, другой — начинающий архитектор, оба — Александры. Мне досталась роль логиста и координатора.





Фундамент решили делать необычный — скандинавскую теплую плиту. Оказалось, что в ней ничего сложного: за 9 дней все было готово.

— Мы получили на выходе не только основание для дома, но и теплый пол под чистовую отделку, — говорит Василий. — Сначала выкопали котлован нужной глубины — для этого вызывали мини-экскаватор. В него он засыпал песок. Сами уложили пенопласт в два слоя, выставили борта из пеноплекса, разложили арматуру. Пригласили специалиста, и он за день разложил трубы теплого пола. Вывели трубы водопровода, канализации. Пока это все готовилось, заказал бетоновоз. Сами залили бетон. Взял в аренду специальную машину для выравнивания стяжки и сделал ровный пол, готовый к укладке плитки.





Василий говорит, что он старался на всех этапах работы убрать человеческий фактор: «сделать стройку независимой от загруженности строителей, от их болезней и форс-мажоров».

Полностью от строителей отказаться не получилось: по проекту стены дома кирпичные.

— Сейчас бы я из газосиликата их делал — получилось бы быстрее и дешевле, — говорит Василий. — Каменщиков же пришлось нанимать: человек шесть сразу работали. Найти их в сезон оказалось не так-то просто, но мне повезло. Они вывели стены — мы перешли на крышу. На эти работы достаточно двух человек — положили балки, стропила, сверху — плиты ОСБ. Сверху раскатали современный рубероид. Думаю, еще быстрее и проще было бы сэндвич-панели для крыши использовать.





Василий постарался наладить ход работ так, чтобы не было простоев: одновременно клали плитку, делали сауну и вставляли окна.

— Если вы прямо сейчас начнете искать каменщика, отделочника, то завтра он у вас не будет работать, — говорит Василий. — Он вам скажет, что возьмется за работу, как только закончит другой объект: может, через неделю, две или месяц. А потом возьмет у вас предоплату, а ему уже другой человек скажет, что ему «очень надо» и он готов платить больше. То есть мы видим тот самый человеческий фактор.





Площадь кирпичных стен в доме не так уж и велика. По большому счету, в нем только две капитальные стены и несколько перегородок из кирпича. Половина же внешних стен — стеклянные.

— Все говорят, что большие оконные системы дороже традиционных стен. На самом деле это не так, я все посчитал: разница в цене между стеклом и кирпичной стеной с отделкой совсем не большая. Конечно, если в расчетах брать стоимость «голой» газосиликатной стены, то она будет дешевле. А если ее утеплить, отделать с двух сторон, оплатить труд каменщика? Уже дороже выйдет. Большие окна позволяют строить быстро и без нервов. Не надо ждать, а потом контролировать строителя: оконщик приедет по первому требованию и за день вопрос решится. Не я стоял в очереди, а оконщики ждали, когда я их приглашу.





— То, что стеклянные стены в нашем климате неприменимы, — ложь, — говорит Василий. — Поверьте, зимой в доме не было холодно. Конечно, я брал максимально теплые стеклопакеты: по сопротивлению теплопроводности они соответствуют кирпичной кладке толщиной 60 сантиметров.

Проводку в доме сделали открытую в стиле лофт — таким образом отказались от штробления стен. Кирпичная кладка позволила сэкономить и на отделке: дочь Василия просто закрасила ее белой краской.

— В отделке интерьера много «хендмейда», сделанного руками Саши, главного по стройке, — рассказывает Василий. — Вот светильник для гостиной сделал из брашированной доски. Буквы на ней вырезались на лазерном станке. Его же рук дело — изголовье кровати, оформление душевой.





Василий говорит, что для отделки использовал самые простые и бюджетные решения. Например, кровать он сделал сам из мебельных щитов. Она намертво прикручена к полу — чтобы не скрипела. Кухня простая и недорогая. От некоторых вещей решили отказаться.





— Можно было купить душевую кабину, но я решил обойтись без нее. Во-первых, хорошая стоит недешево. А во-вторых, за плиткой проще уход чем за стеклянной кабиной.

Душевая сделана в нише напротив парилки, принимать душ могут сразу два человека. Вода уходит в специальный трап в полу. Плитка покупалась довольно бюджетная, но общую картину не портит.





Изначально в проекте было предусмотрено отдельное помещение для установки отопительного оборудования и электрощитка. Но Василий решил, что лучше сделать просторную душевую. А оборудование спряталось в ящиках кухни: электрокотел и обвязка много места не занимают.





Дополнительно в доме уставлены кондиционеры, которые способны греть воздух даже при минусовых температурах. В нашем случае оборудование будет работать и при минус 30.

— Это очень классная вещь, — говорит Василий. — Дом прогревается за 30 минут. По сути, это тот же тепловой насос «воздух-воздух», только стоит одну тысячу рублей.

Снаружи — комбинированная отделка: деревянный брусок, бетонная имитация клинкерного кирпича, декоративная штукатурка.

В доме также есть баня на дровах. Причем саму печку с камнями в парилке заметить сложно: она находится в нише, выложенной из кирпича. Отапливать ее нужно снаружи — зачем в дом носить грязь?





Парилка сделана в виде кабины с каркасными стенами и потолком. Такая конструкция проста в изготовлении и недорога.

За парилкой — зона отдыха и выход к рукотворному пруду. В нем после баньки можно искупаться: он довольно большой и глубина (1,8 метра) позволяет.

— Меня сразу отговаривали от пруда на участке, — рассказывает Василий. — Говорили всякую ерунду — разведутся комары, змеи, крокодилы. При этом ни у кого из советчиков своего пруда не было. А я взял и сделал. Теперь мы здесь купаемся, ловим рыбу — получаем удовольствие. Это часть участка, которая работает на меня, а не я на нее. Это не газон, который нужно постоянно косить, поливать.





Самая дорогая часть пруда — это специальная мембрана, которая укладывается на дно котлована. Недешево стоила и фура камней из Ростова, которыми выложены берега пруда. Плюс система фильтрации и освещение. А вот небольшой фонтан сделали сами: спаяли несколько трубок и добавили насос за 100 рублей — заводской бы обошелся гораздо дороже.





На берегу пруда есть и настоящая лодка. Правда, используется она не по назначению, а как крыша над импровизированной барной стойкой.

— Я ее купил за копейки. Раньше она участвовала в фильмах про партизан, а начинающий архитектор Александр Сокол придумал такую вот конструкцию.

Если бы Василий строил на спор, то он бы выиграл — как и планировалось, через месяц в доме можно было жить: лежала плитка, стояла кухня, работала баня.





— Конечно, еще месяц ушел на доведение дома до ума: террасу нужно было доделать, ну и по мелочам вокруг. Кстати, для террасы брал лиственницу третьего сорта, по 17 рублей за квадрат. Что еще может быть дешевле? Бетонная плитка и то дороже.

Я считаю, что любой человек может построить такой же дом — это несложно и не так дорого. При желании его можно построить за отпуск: собрать жену, тестя, маму, друзей — и все получится. Можно нанять толкового строителя, который бы консультировал. Даже если за день работы он возьмет, условно говоря, сто баксов, то, даже если он поработает 10 дней, это не повлечет большого удорожания строительства.





— Площадь дома — 60 м². Это как двухкомнатная квартира. И если вместо бани сделать комнату, то получится полноценное жилье для молодой семьи всего за 46 тысяч рублей. Получается примерно 380 долларов за квадрат. И это уже честная цена — с отделкой. В стоимость входят смонтированные на этапе фундаментных работ теплые полы, водопровод и канализация.

— И знаете что? — смеется Василий. — Я иногда в шутку звоню тем ребятам, которые должны были дом этот построить в августе прошлого года. Так вот, недавно они пообещали, что в июне смогут начать строительство.





Об этапах строительства Василий снял видео: