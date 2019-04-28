|
Toyota открыла собственный Нюрбургринг в Японии
Источник материала: Tut.by
Toyota открыла в Японии новый тестовый комплекс, где будут проводиться испытания и настройка будущих автомобилей компании. При этом автопроизводитель называет трассу «собственным Нюрбургрингом», пишет
Технический центр под названием Toyota Shimoyama находится в городе Тойота в префектуре Айти на острове Хонсю. Комплекс, занимающий площадь более 650 гектаров, содержит сооружения для научно-исследовательской деятельности, высокоскоростные треки, а также трассу, имитирующую загородную дорогу.
Последняя по своей схеме напоминает знаменитую «Северную петлю»
На церемонию открытия комплекса Toyota привезла купе Supra нового поколения, а также гибриды Prius. Таким образом японская марка показала, что выпускает как «зеленые» экомобили, так и быстрые спорткары.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Японская компания построила тестовый комплекс с трассой с большим количеством сложных поворотов и перепадами высот в 75 метров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)