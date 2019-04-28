Toyota открыла собственный Нюрбургринг в Японии

Источник материала: Tut.by

Toyota открыла в Японии новый тестовый комплекс, где будут проводиться испытания и настройка будущих автомобилей компании. При этом автопроизводитель называет трассу «собственным Нюрбургрингом», пишет Autonews .





Технический центр под названием Toyota Shimoyama находится в городе Тойота в префектуре Айти на острове Хонсю. Комплекс, занимающий площадь более 650 гектаров, содержит сооружения для научно-исследовательской деятельности, высокоскоростные треки, а также трассу, имитирующую загородную дорогу.

Последняя по своей схеме напоминает знаменитую «Северную петлю» Нюрбургринга . Протяженность трассы составляет 5,3 км, а перепад высот равен 75 метрам. Большое количество виражей и поворотов разного типа позволит инженерам более тщательно настраивать каждую из будущих моделей.





На церемонию открытия комплекса Toyota привезла купе Supra нового поколения, а также гибриды Prius. Таким образом японская марка показала, что выпускает как «зеленые» экомобили, так и быстрые спорткары.