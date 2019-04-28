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Toyota открыла собственный Нюрбургринг в Японии

29.04.2019 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Toyota открыла в Японии новый тестовый комплекс, где будут проводиться испытания и настройка будущих автомобилей компании. При этом автопроизводитель называет трассу «собственным Нюрбургрингом», пишет Autonews.


Технический центр под названием Toyota Shimoyama находится в городе Тойота в префектуре Айти на острове Хонсю. Комплекс, занимающий площадь более 650 гектаров, содержит сооружения для научно-исследовательской деятельности, высокоскоростные треки, а также трассу, имитирующую загородную дорогу.

Последняя по своей схеме напоминает знаменитую «Северную петлю» Нюрбургринга. Протяженность трассы составляет 5,3 км, а перепад высот равен 75 метрам. Большое количество виражей и поворотов разного типа позволит инженерам более тщательно настраивать каждую из будущих моделей.


На церемонию открытия комплекса Toyota привезла купе Supra нового поколения, а также гибриды Prius. Таким образом японская марка показала, что выпускает как «зеленые» экомобили, так и быстрые спорткары.

 
 
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Японская компания построила тестовый комплекс с трассой с большим количеством сложных поворотов и перепадами высот в 75 метров.
 
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