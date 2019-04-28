За последние 30 лет состав и объём бытовых отходов кардинально изменились.
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Что в мусорной корзине? Инфографика
29.04.2019 10:57 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
За последние 30 лет состав и объём бытовых отходов кардинально изменились.
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За последние 30 лет состав и объём бытовых отходов кардинально изменились.
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