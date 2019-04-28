На пожаре в Крупском районе эвакуировано 150 животных

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 28 апреля в Крупском районе произошёл пожар на молочно-товарной ферме.

По сведениям Минского ОУМЧС, инцидент случился в деревне Большое Осово. К моменту прибытия спасателей горела крыша над пристройкой к зданию доильно-молочного блока.



Фото: Минское ОУМЧС

Пожар был ликвидирован. Огнём повреждена крыша, закопчены стены котельной. Сотрудники фермы ещё до приезда спасателей эвакуировали полторы сотни голов крупнорогатого скота. Никто не пострадал.



Фото: Минское ОУМЧС

Выясняется причина загорания. Предполагается, что пожар мог возникнуть из-за складирования горючих материалов вблизи котла.



Фото: Минское ОУМЧС

Весной 2019 года в Витебском районе горело хранилище зерна.