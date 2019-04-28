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На пожаре в Крупском районе эвакуировано 150 животных

29.04.2019 10:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 28 апреля в Крупском районе произошёл пожар на молочно-товарной ферме.  

По сведениям Минского ОУМЧС, инцидент случился в деревне Большое Осово. К моменту прибытия спасателей горела крыша над пристройкой к зданию доильно-молочного блока.  

На пожаре в Крупском районе эвакуировано 150 животных
Фото: Минское ОУМЧС  

Пожар был ликвидирован. Огнём повреждена крыша, закопчены стены котельной. Сотрудники фермы ещё до приезда спасателей эвакуировали полторы сотни голов крупнорогатого скота. Никто не пострадал.  

На пожаре в Крупском районе эвакуировано 150 животных
Фото: Минское ОУМЧС  

Выясняется причина загорания. Предполагается, что пожар мог возникнуть из-за складирования горючих материалов вблизи котла.  

На пожаре в Крупском районе эвакуировано 150 животных
Фото: Минское ОУМЧС  

Весной 2019 года в Витебском районе горело хранилище зерна. 

В силосе было 1,4 тонны зерна рапса – здесь подробности.  
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 28 апреля в Крупском районе произошёл пожар на молочно-товарной ферме.   По сведениям Минского ОУМЧС, инцидент случился в деревне Большое...
 
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