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«Транспортное средство обнаружено и изъято». В Минске задержали вора, который дважды угнал одну машину

29.04.2019 10:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сложная схема. В Минске задержали вора, который угнал машину у человека, которому ее же и продал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако хозяин не сможет получить автомобиль обратно, так как он вовсе ему и не принадлежит.

«Транспортное средство обнаружено и изъято». В Минске задержали вора, который дважды угнал одну машину

«Транспортное средство обнаружено и изъято». В Минске задержали вора, который дважды угнал одну машину

Механизм криминального бизнеса приблизительно таков: преступники воруют авто в России, изменяют номер кузова и продают его без переоформления по заниженной стоимости. Через какое-то время снова воруют и продают.

Так, в нашем случае пострадавший пользовался машиной с криминальной историей два года, пока ее не угнали обратно.

«Транспортное средство обнаружено и изъято». В Минске задержали вора, который дважды угнал одну машину

Данный минчанин был задержан. Последний признался в совершении хищения транспортного средства. Похищенное транспортное средство обнаружено и изъято.

Проверка показала, что это машина-двойник, которая ранее была похищена в России. На ней перебит номер кузова, а документы и регистрационные знаки поддельные. Задержанный знал об этом и планировал снова ее продать.

«Транспортное средство обнаружено и изъято». В Минске задержали вора, который дважды угнал одну машину
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сложная схема. В Минске задержали вора, который угнал машину у человека, которому ее же и продал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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