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В Слуцком районе мужчина бросил жену в лесу и ушёл домой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 апреля около трёх ночи спасателям позвонила женщина и сказала, что она не может выйти из леса возле агрогородка Вежи Слуцкого района.
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Сельчанка пояснила, что ходила встречать мужа. На обратном пути они пошли через лес. В определённый момент мужчина оставил жену и направился домой.
Согласно предварительным данным, супруги были пьяны.
Осенью 2018 года в лесу Лельчецкого района потерялись четыре подруги.
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Новости Беларуси. 29 апреля около трёх ночи спасателям позвонила женщина и сказала, что она не может выйти из леса возле агрогородка Вежи Слуцкого района. По...
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