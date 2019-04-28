ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слуцком районе мужчина бросил жену в лесу и ушёл домой

29.04.2019 10:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 апреля около трёх ночи спасателям позвонила женщина и сказала, что она не может выйти из леса возле агрогородка Вежи Слуцкого района.  

По сведениям МЧС Беларуси, спасателям потребовалось менее получаса, чтобы помочь заблудившейся гражданке. Примерно в сорок минут четвёртого она вышла на свет и звук пожарной автоцистерны.  

Сельчанка пояснила, что ходила встречать мужа. На обратном пути они пошли через лес. В определённый момент мужчина оставил жену и направился домой.  

Согласно предварительным данным, супруги были пьяны.  

Осенью 2018 года в лесу Лельчецкого района потерялись четыре подруги. 

Женщин нашли утром следующего дня – подробнее здесь.  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 29 апреля около трёх ночи спасателям позвонила женщина и сказала, что она не может выйти из леса возле агрогородка Вежи Слуцкого района.   По...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мстители. Финал» побил рекорд кассовых сборов и поспорит с «Титаником» и «Аватаром»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика