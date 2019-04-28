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Под Солигорском из-за аварии оказалась зажата пассажирка Volvo

29.04.2019 10:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 апреля в Солигорском районе примерно в 16:45 спасатели выезжали освобождать зажатую в машине пассажирку.  

По сведениям МЧС Беларуси, возле деревни Радково мужчина на Volvo S90 съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель и два пассажира самостоятельно выбрались из автомобиля.  

Под Солигорском из-за аварии оказалась зажата пассажирка Volvo
Фото: МЧС Беларуси  

С использованием специнструмента спасатели деблокировали из салона пассажирку, после чего передали её медикам. Пострадавшая госпитализирована.  

Весной 2019 года в Ивановском районе столкнулись микроавтобус и грузовик. 

Водители транспортных средств оказались зажаты – подробнее здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. 27 апреля в Солигорском районе примерно в 16:45 спасатели выезжали освобождать зажатую в машине пассажирку.   По сведениям МЧС Беларуси, возле...
 
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