Под Солигорском из-за аварии оказалась зажата пассажирка Volvo

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 апреля в Солигорском районе примерно в 16:45 спасатели выезжали освобождать зажатую в машине пассажирку.

По сведениям МЧС Беларуси, возле деревни Радково мужчина на Volvo S90 съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель и два пассажира самостоятельно выбрались из автомобиля.



Фото: МЧС Беларуси

С использованием специнструмента спасатели деблокировали из салона пассажирку, после чего передали её медикам. Пострадавшая госпитализирована.

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