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Под Солигорском из-за аварии оказалась зажата пассажирка Volvo
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 апреля в Солигорском районе примерно в 16:45 спасатели выезжали освобождать зажатую в машине пассажирку.
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С использованием специнструмента спасатели деблокировали из салона пассажирку, после чего передали её медикам. Пострадавшая госпитализирована.
Весной 2019 года в Ивановском районе столкнулись микроавтобус и грузовик.
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Новости Беларуси. 27 апреля в Солигорском районе примерно в 16:45 спасатели выезжали освобождать зажатую в машине пассажирку. По сведениям МЧС Беларуси, возле...
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