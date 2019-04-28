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Переговоры по транзиту нефти из России продолжатся 29 апреля: что планируют обсудить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 апреля возобновятся переговоры по нормализации транзита нефти из России по нефтепроводу «Дружба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее плохое качество – проблема, которую сейчас решают специалисты.
Сырье с превышением хлоридов вывело из строя дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ. От российских углеводородов отказалась Украина и некоторые страны Западной Европы. Это поставило под угрозу экономику ведущей отрасли нашей страны.
Теперь обсуждаются компенсационные механизмы. Речь может идти о сотнях миллионов долларов. Известно, что по факту загрязнения нефти в трубопроводе силовые ведомства России возбудили уголовное дело.
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Новости Беларуси. 29 апреля возобновятся переговоры по нормализации транзита нефти из России по нефтепроводу «Дружба», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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