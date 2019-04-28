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Переговоры по транзиту нефти из России продолжатся 29 апреля: что планируют обсудить

29.04.2019 09:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 апреля возобновятся переговоры по нормализации транзита нефти из России по нефтепроводу «Дружба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее плохое качество – проблема, которую сейчас решают специалисты.

Загрязнение нефтепровода «Дружба» было умышленным – к такому выводу пришли в «Транснефти». Подробности

Переговоры по транзиту нефти из России продолжатся 29 апреля: что планируют обсудить

Сырье с превышением хлоридов вывело из строя дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ. От российских углеводородов отказалась Украина и некоторые страны Западной Европы. Это поставило под угрозу экономику ведущей отрасли нашей страны.

Теперь обсуждаются компенсационные механизмы. Речь может идти о сотнях миллионов долларов. Известно, что по факту загрязнения нефти в трубопроводе силовые ведомства России возбудили уголовное дело.

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ

Переговоры по транзиту нефти из России продолжатся 29 апреля: что планируют обсудить
 
 
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Новости Беларуси. 29 апреля возобновятся переговоры по нормализации транзита нефти из России по нефтепроводу «Дружба», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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