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Конференция Группы поддержки Шёлкового пути ПА ОБСЕ соберёт в Минске экспертов из нескольких десятков стран
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Один пояс – один путь»: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания. Эту тему 29 апреля обсудят участники конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабный форум соберет в Минске экспертов из нескольких десятков стран. В нашу столицу приехали парламентарии и представители деловых кругов Австрии, Италии, России, Сербии, Турции.
На отдельных сессиях эксперты обсудят, как использовать потенциал глобального проекта «Шелковый путь» в разных сферах – от экономики и логистики до туризма и культуры. Но основная цель этого форума – максимально полно представить возможности Беларуси как важного звена «Экономического пояса Шелкового пути».
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Конференция Группы поддержки Шёлкового пути ПА ОБСЕ соберёт в Минске экспертов из нескольких десятков стран
Новости Беларуси. «Один пояс – один путь»: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания. Эту тему 29 апреля обсудят участники конференции...
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