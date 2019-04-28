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В Глубокском районе на пожаре в жилом доме погибла пенсионерка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 апреля примерно в половине пятого вечера загорелся жилой дом в деревне Семенчики Глубокского района.
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Выясняется причина загорания.
Весной 2019 года при тушении лесного пожара на Брестчине было обнаружено тело женщины.
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Новости Беларуси. 28 апреля примерно в половине пятого вечера загорелся жилой дом в деревне Семенчики Глубокского района. По сведениям Витебского ОУМЧС, 63-летний...
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