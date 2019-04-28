В Слуцком районе муж бросил жену ночью в лесу. Потерявшейся помогли спасатели

Источник материала: Слуцк Город





Сегодня, 29 апреля, в 3.09 спасателям поступило сообщение от заблудившейся в лесу возле агрогородка Вежи Слуцкого района женщины. Она рассказала, что заблудилась и не может самостоятельно выйти из леса, сообщает пресс-служба МЧС.

На поиски женщины отправились спасатели, которые отыскали потерявшуюся гражданку менее чем за полчаса. Уже в 3.38 женщина вышла из леса на свет и звук пожарной автоцистерны.

Как рассказала женщина спасателям, она вышла из дома, чтобы встретить супруга. Вернуться домой пара решила через лесной массив, где по каким-то причинам муж решил оставить жену одну, а сам направился домой. По предварительным данным, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.