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В Слуцком районе муж бросил жену ночью в лесу. Потерявшейся помогли спасатели

29.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцком районе муж бросил жену ночью в лесу. Потерявшейся помогли спасатели

Сегодня, 29 апреля, в 3.09 спасателям поступило сообщение от заблудившейся в лесу возле агрогородка Вежи Слуцкого района женщины. Она рассказала, что заблудилась и не может самостоятельно выйти из леса, сообщает пресс-служба МЧС.

На поиски женщины отправились спасатели, которые отыскали потерявшуюся гражданку менее чем за полчаса. Уже в 3.38 женщина вышла из леса на свет и звук пожарной автоцистерны.

Как рассказала женщина спасателям, она вышла из дома, чтобы встретить супруга. Вернуться домой пара решила через лесной массив, где по каким-то причинам муж решил оставить жену одну, а сам направился домой. По предварительным данным, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.


СБ Беларусь Сегодня

 
 
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Сегодня, 29 апреля, в 3.09 спасателям поступило сообщение от заблудившейся в лесу возле агрогородка Вежи Слуцкого района женщины.
 
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