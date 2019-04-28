Основные приоритеты остаются неизменными

Источник материала: Маяк Преднепровья

Послание Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко всегда является центральным событием года, но, несмотря на его традиционность, Послание-2019 обыденным не назовешь, более того, оно пронизано нравственностью и глубокой искренностью.





Мне импонирует, что Президент очень кратко и четко обозначил ориентиры во внешней политике, пути международной интеграции, а больше уделил внимания нашим внутренним делам, сделал конкретные посылы и дал поручения по всем проблемным вопросам. Остаются неизменными основные приоритеты: благополучие народа, миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность.

Как всегда, выступление Главы государства очень подробно анализируется со всех сторон, особенно пищей для обсуждения экспертов и общественности становятся меткие фразы А.Г.Лукашенко, которые уже стали цитатами.

Так, Президент утвердительно заявил, что экономика Беларуси и впредь будет строиться на развитии крупных предприятий, для этого проводилась и проводится в настоящее время их модернизация, однако предприятия не должны компенсировать свою бесхозяйственность бюджетными деньгами. «Прежде всего, необходимо повышать эффективность работы реального сектора. Все субъекты хозяйствования работают в одинаковых условиях. Курс рубля, процентные ставки и другие условия для всех одни, а работают все по-разному»,- отметил Глава государства. Например, для эффективной работы агропромышленного комплекса, считает Президент , нужна диктатура технологий и производство новых видов продукции. Что касается поддержки малого и среднего бизнеса, для развития которого созданы в стране хорошие условия, А.Г.Лукашенко абсолютно правильно заметил, что необходимо развивать не только торговлю, но и расширять сеть услуг, а самое главное – производство, создание малых предприятий по импортозамещению. Сегодня законодательно созданы условия для занятости населения, начиная от самозанятости до создания высоких технологий, но нужного результата, к сожалению, пока нет.

Также красной нитью в послании звучали темы роста цен и роста заработных плат, пенсий.

К вопросу, прозвучавшему в послании: почему, обеспечив продовольственную безопасность страны, мы не можем по нормальным ценам накормить людей, ответ был конкретный: заигрались в рынок и демократию в экономике. В связи с этим по ценообразованию правительству и профсоюзам даны конкретные поручения — взять на особый контроль 6-15 позиций товаров ежедневного спроса, и эта работа уже проводится. Что касается пенсий, то в соответствии с республиканским бюджетом на 2019 год их рост запланирован дважды и первое повышение произойдет уже в мае. Однако, мы должны понимать, что размер пенсий, зарплата в бюджетной сфере зависит от роста заработной платы в реальном секторе экономики, а значит, от работы предприятий.

Большое внимание было уделено совершенствованию государственной поддержки многодетных семей. Всегда Глава государства обращается к решению данного вопроса, потому что это самый важный вопрос для будущего нашей страны, и его решение будет осуществляться, прежде всего, через улучшение жилищных условий. Президентом принято решение продлить программу семейного капитала на 5 лет. В настоящее время Правительство готовит предложения по модернизации семейного капитала. Так, например, не дожидаясь 18 лет, средства семейного капитала можно будет направить или на строительство жилья, получение образования, лечение, или даже на увеличение пенсии мамы. Неоднократно, и ранее, в овальном зале Палаты представителей поднимался вопрос строительства индивидуального жилья для многодетных семей в сельской местности, но все упиралось в финансирование. Президент поручил Правительству изучить проблему и предложить механизм ее решения.

А.Г.Лукашенко обозначил все вопросы социально-экономического развития страны, акцентировал внимание на равномерном развитии территорий, вопросах образования, здравоохранения, спорта, вовлечения молодежи в решение важных задач по развитию государства, обратил особое внимание на озеленение населенных пунктов.

Для эффективного решения обозначенных задач, Президент считает, и с этим нельзя не согласиться, необходимо существенно поднять качественный уровень управленческого корпуса страны. Причем на всех уровнях, от руководителей предприятий и организаций до государственных органов и правительства в целом. От руководителей требуется умение работать с людьми. «Конкретный человек, конкретная проблема — конкретное решение. Каждый день. Все обещания, данные народу, должны быть исполнены».

Мы все должны понимать, что для достижения намеченных целей важны единство и слаженность в работе. Президент призвал нас, белорусов, окончательно осознать свое национальное единство. «Сохранить суверенитет, мир и спокойную созидательную жизнь на своей земле — наша святая обязанность. Чтобы выполнить эту подаренную нам судьбой историческую миссию, мы должны окончательно осознать свое национальное единство», — отметил Глава государства.

Татьяна КОНОНЧУК,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь .

Фото: www.slavgorod.by