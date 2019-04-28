МЧС против коррупции

Источник материала: Новости Дзержинска

В Дзержинском районом отделе по чрезвычайным ситуациям состоялось инструктивно-методическое занятие с участием начальника следственного комитета Владимиром Пушкаревичем.

Занятие было организовано и проведено с инженерно-инспекторским составом отдела в целях предупреждения коррупционных преступлений и правонарушений, а также повышения уровня профессионализма при подготовке документов по фактам возгорания.

Начальник следственного комитета рассказал сотрудникам службы по чрезвычайным ситуациям о профилактике коррупционных правонарушений, а также напомнил об ответственности за преступления против интересов службы.

Приведя примеры коррупционных действий, совершенные должностными лицами, рассказал об ответственности, которую они понесли за совершенные деяния, а также напомнил присутствующим статьи из Закона «О борьбе с коррупцией».

Также было акцентировано внимание на повышение качества подготовки документов в случае возникновения пожара, осмотра места происшествия и подготовки перечня основных документов для установления причины и виновных лиц произошедшего.













