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МЧС против коррупции

29.04.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Дзержинском районом отделе по чрезвычайным ситуациям состоялось инструктивно-методическое занятие с участием начальника следственного комитета Владимиром Пушкаревичем.

Занятие было организовано и проведено с инженерно-инспекторским составом отдела в целях предупреждения коррупционных преступлений и правонарушений, а также повышения уровня профессионализма при подготовке документов по фактам возгорания.

Начальник следственного комитета рассказал сотрудникам службы по чрезвычайным ситуациям о профилактике коррупционных правонарушений, а также напомнил об ответственности за преступления против интересов службы.

Приведя примеры коррупционных действий, совершенные должностными лицами, рассказал об ответственности, которую они понесли за совершенные деяния, а также напомнил присутствующим статьи из Закона «О борьбе с коррупцией».

Также было акцентировано внимание на повышение качества подготовки документов в случае возникновения пожара, осмотра места происшествия и подготовки перечня основных документов для установления причины и виновных лиц произошедшего.





 
 
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В Дзержинском районом отделе по чрезвычайным ситуациям состоялось инструктивно-методическое занятие с участием начальника следственного...
 
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