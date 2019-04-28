В Беларуси назвали лучшие строительные проекты 2018 года. Большинство - в Минске

Источник материала: Tut.by

В Беларуси подвели итоги конкурса достижений в строительной отрасли. Лучшими объектами 2018 года стали стадион «Динамо», бывший ДК «Лошицкий», центр художественной гимнастики и военный городок «Ворняны». Об этом сообщает Союз строителей.

Стадион «Динамо»



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Реконструкция стадиона «Динамо» началась в 2012 году и закончилась в 2018-м. За это время проект претерпел ряд изменений и в итоге стал главной легкоатлетической ареной страны с возможностью проводить серьезные футбольные матчи, потому что объект имеет четвертую категорию УЕФА.

Бывший ДК «Лошицкий»



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

ДК «Лошицкий» закрыли на реконструкцию в 2012 году и открыли в 2018-ом. Теперь он официально называется Минский городской дворец культуры. Получилось неплохо, но во время реконструкции с фасада здания удалили сграффито авторства народных художников БССР Гавриила Ващенко и Владимира Стельмашонка.

Центр художественной гимнастики



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Центр художественной гимнастики изначально должны были открыть в 2014 году, но строительство остановилось на стадии рытья котлована. Инвестору, которому объект выделялся в социальную нагрузку, возведение дворца оказалось не под силу. Поэтому достраивать дворец пришлось Мингорисполкому, который изменил архитектурный облик объекта. Центр открыли к 8 марта 2018 года.

Военный городок «Ворняны»



Фото: Оксана Петрова, TUT.BY

Военный городок «Ворняны» находится возле Островца и создан для того, чтобы с воздуха защищать БелАЭС. В составе городка за два года построены штаб, клуб и казармы. Обживают их военнослужащие 1146-го гвардейского зенитно-ракетного полка.