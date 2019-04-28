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Башенный кран рухнул прямо на автомобили: четверо погибших в трагическом инциденте в США

29.04.2019 12:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В американском Сиэтле башенный кран упал прямо на проезжую часть, где в этот момент проезжали автомобили. Погибли четыре человека: два оператора крана и два водителя разных авто. Еще четверо получили ранения. Также обломки крана повредили строящееся здание кампуса Google. Причины падения пока не установлены, полиция города ведет расследование.

 
 
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