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Башенный кран рухнул прямо на автомобили: четверо погибших в трагическом инциденте в США
Источник материала: Tut.by
В американском Сиэтле башенный кран упал прямо на проезжую часть, где в этот момент проезжали автомобили. Погибли четыре человека: два оператора крана и два водителя разных авто. Еще четверо получили ранения. Также обломки крана повредили строящееся здание кампуса Google. Причины падения пока не установлены, полиция города ведет расследование.
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Причины падения пока не установлены.
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