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Если корпоративные методы не позволят провести расследование по "грязной" нефти, будут привлечены правоохранители - Кремль

29.04.2019 12:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" станет предметом разбирательства в правоохранительных органах, если корпоративные методы расследования не дадут результатов, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать инцидент с транспортировкой загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба" Д.Песков напомнил слова президента Владимира Путина.

"Президент в Пекине говорил о том, что необходимо провести тщательное расследование причин произошедшего. Он сказал, что расследование носит корпоративный характер, но одновременно, если корпоративные методы не позволят провести расследование на должном уровне, то будут привлекаться правоохранительные органы", - отметил пресс-секретарь главы государства.

"Действительно, эта тема кратко была обсуждена между Путиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко в Пекине", - сказал Д.Песков.

27 апреля в Пекине на пресс-конференции В.Путин подтвердил, что в ходе визита в Китай на встрече с белорусским президентом А.Лукашенко обсудил ситуацию с качеством нефти.

Российский лидер сказал журналистам: "Да. Мы очень коротко обменялись мнениями по этому делу. Разумеется, я в курсе того, что произошло".

 
 
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Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" станет предметом разбирательства в правоохранительных органах, если корпоративные методы расследования не дадут...
 
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