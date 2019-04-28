Лукашенко: в регионе ОБСЕ накопилось много проблем

Источник материала: Интерфакс

В регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) накопилось много проблем, и на них нельзя закрывать глаза, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели в Минске в понедельник.

"Согласитесь, накопилось очень много проблем у нас здесь в общем доме, которые надо решать: и Нагорный Карабах, и Приднестровье, много других менее значимых и звучных проблем. Добавилась Украина", - сказал А.Лукашенко.

Президента цитирует его пресс-служба.

Глава государства отметил, что, возможно, слишком часто критикует организацию за слабую реакцию на эти проблемы, однако их решение - непосредственная работа ОБСЕ. "Это организация прежде всего по безопасности на Европейском континенте, и закрывать сегодня глаза на эти проблемы ни в коем случае нельзя", - подчеркнул А.Лукашенко.

Президент обратил внимание, что уже долгое время на площадке ОБСЕ не проводятся встречи глав государств, на которых можно было бы обсудить текущие вопросы и наметить пути выхода из сложившейся ситуации. Последнее подобное мероприятие прошло в 2010 году в Астане, но еще более масштабная конференция состоялась в 1999 году в Стамбуле.

"Это была сильная конференция, и больше не собирались, а надо было бы. Поэтому очень много проблем, на которые нужно не просто обратить внимание. Надо собираться и решать их. Если не удастся решить, то хотя бы наметить пути, перспективы какие-то. В противном случае зачем создавали организацию?" – заметил А.Лукашенко. "Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, честность и искренность во всех вопросах", - добавил он.

В свою очередь Г.Церетели поблагодарил главу белорусского государства за организацию на высоком уровне 26-й сессии ПА ОБСЕ, которая прошла в Минске в июле 2017 года. Он также подчеркнул особый характер дружеских и деловых отношений с председателями палат белорусского парламента. "Мы с господином Андрейченко (председатель Палаты представителей - ИФ) встречаемся в третий раз. Это символизирует активность Беларуси в нашей организации, с нашей стороны тоже есть желание работать со страной", - сказал Г.Церетели.

Он согласился с А.Лукашенко, что в регионе ОБСЕ есть проблемы, требующие обсуждения и решения. "Когда у соседей проблемы, это и твои проблемы. Я согласен с вами, что ОБСЕ - организация очень серьезная, и многие страны, и Беларусь, делают очень много, чтобы усилить ее. Мы за это благодарны", - констатировал председатель ПА ОБСЕ.