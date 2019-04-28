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Moody's подтвердил суверенный рейтинг Беларуси на уровне В3, но ухудшил макропрогноз

29.04.2019 12:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг Беларуси на уровне В3 со "стабильным" прогнозом, однако ухудшило прогноз по макроэкономическим показателям на 2019-2020 годы.

В опубликованном обновленном кредитном заключении по суверенному рейтингу агентство связывает ухудшение макропрогноза для Беларуси с издержками от реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере и отсутствием соответствующей компенсации.

В отчете напоминается, что белорусские власти оценивают издержки от реализации налогового маневра на уровне $10 млрд в течение 2019-2024 годов.

"В результате местная валюта ослабнет, а потребительские цены будут расти быстрее", - считают эксперты агентства. По их оценке, в 2019 году девальвация белорусского рубля превысит 12% и нацвалюта ослабнет до Br2,4/$1 с Br2,14/$1/. Эксперты Moody's считают, что инфляция в Беларуси в 2019 году вырастет до 7% с недавних минимумов около 5%.

"Ускорение инфляции и ослабление местной валюты сократят благосостояние домохозяйств, спрос на внутренние кредиты и ослабят способность обслуживания долга заемщиков", - отмечают авторы обзора.

Ожидаемый рост инфляции и сокращение внутреннего спроса могут привести к замедлению экономического роста. По оценке Moody's, в 2019 году прирост ВВП Беларуси снизится до 1,8% и 1,6% в 2019 и 2020 годах соответственно с 3% в 2018 году.

Кроме того, Moody's подтвердило "стабильный" прогноз по банковской системе Беларуси. "Это означает, что мы не ожидаем в ближайшие 12-18 месяцев изменений в рейтингах банков", - отмается в публикации. "Прогнозируемое в ближайшие 1-2 года ухудшение макроэкономических показателей приведет к ослаблению и частичному развороту наметившихся положительных тенденций в показателях банков (в частности, в качестве активов и прибыльности). Однако радикального ухудшения мы не ожидаем, поэтому сохраняем стабильный прогноз", - поясняют авторы прогноза.

В целом эксперты агентства отмечают, что "негативное давление (на рейтинги - ИФ) обусловлено очень слабой внешней ликвидностью Беларуси, низким потенциалом роста". "Жизнеспособность экономики страны, ее модель будет вновь испытана в течение следующих 2-3 лет, поскольку Россия намерена прекратить субсидии на экспорт нефти в Беларусь", - констатируют эксперты.

Рейтинг агентства Moody's не является официальным рейтингом Беларуси и не публикуется министерством финансов страны.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг Беларуси на уровне В3 со "стабильным" прогнозом, однако ухудшило прогноз по макроэкономическим...
 
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