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Около 2 тысяч летних кафе будут работать в Минске в этом сезоне

29.04.2019 11:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Минске в этом сезоне будут работать около 2 тысяч летних кафе. Первые открытые летние кафе уже появились на центральных проспектах и улицах города, сообщили в агентстве "Минск-Новости" со ссылкой на Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

"Открытие летних веранд позволяет рестораторам привлечь дополнительное количество клиентов, обеспечивая последним комфортное времяпрепровождение на воздухе", — отметили в ГУПРе.

Около 2 тысяч летних кафе будут работать в Минске в этом сезоне
"В основном летние кафе располагаются на проспектах Независимости, Победителей, Партизанском, Дзержинского, на улицах Ташкентской, Жилуновича, Немиге, К. Маркса, Кирова, Притыцкого. Но летние веранды также откроются на других магистралях, а также в микрорайонах столицы", - добавили в управлении.

Как отмечают в управлении, летние кафе предлагают посетителям широкий выбор блюд разных кухонь мира, а также ассортимент мороженого, кваса, прохладительных напитков, десертов, кондитерских изделий и др.

В весенне-осенний сезон 2019 года в городе будут работать 2 837 объектов общественного питания на 163,6 тысячи мест, в том числе общедоступная сеть представлена 2 009 объектами на 103,6 тысячи мест — это рестораны, кафе, мини-кафе, сезонные кафе, террасы, киоски, павильоны, палатки.

В 2019 году запланирован прирост примерно 5 тысяч мест в заведениях общепита. В январе — марте 2019 года открыты 63 объекта общественного питания на 1 795 мест.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в этом сезоне будут работать около 2 тысяч летних кафе. Первые открытые летние кафе уже появились на центральных проспектах и улицах города, сообщили в...
 
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