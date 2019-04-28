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Около 2 тысяч летних кафе будут работать в Минске в этом сезоне
Источник материала: Интерфакс
В Минске в этом сезоне будут работать около 2 тысяч летних кафе. Первые открытые летние кафе уже появились на центральных проспектах и улицах города, сообщили в агентстве
"Открытие летних веранд позволяет рестораторам привлечь дополнительное количество клиентов, обеспечивая последним комфортное времяпрепровождение на воздухе", — отметили в ГУПРе.
Как отмечают в управлении, летние кафе предлагают посетителям широкий выбор блюд разных кухонь мира, а также ассортимент мороженого, кваса, прохладительных напитков, десертов, кондитерских изделий и др.
В весенне-осенний сезон 2019 года в городе будут работать 2 837 объектов общественного питания на 163,6 тысячи мест, в том числе общедоступная сеть представлена 2 009 объектами на 103,6 тысячи мест — это рестораны, кафе, мини-кафе, сезонные кафе, террасы, киоски, павильоны, палатки.
В 2019 году запланирован прирост примерно 5 тысяч мест в заведениях общепита. В январе — марте 2019 года открыты 63 объекта общественного питания на 1 795 мест.
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В Минске в этом сезоне будут работать около 2 тысяч летних кафе. Первые открытые летние кафе уже появились на центральных проспектах и улицах города, сообщили в...
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