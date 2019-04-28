В Беларуси хотят сделать органы местного самоуправления более самостоятельными

Источник материала: Интерфакс

Беларусь рассчитывает на развитие контактов с Советом Европы по вопросам местного самоуправления, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерсом Кнапе.

"Мы, естественно, будем двигаться в направлении большей самостоятельности органов местного самоуправления. Много хорошего из того, что создано у вас, подлежит заимствованию в Беларуси", - сказал А.Лукашенко.

По словам президента, подспорьем в реализации сказанного могли бы стать более тесные контакты органов местного самоуправления с соответствующими структурами Европейского союза.

Глава государства напомнил, что уже обсуждал тему развития местного самоуправления с предшественницей А.Кнапе на этом посту - Гудрун Мослер-Тернстрем. Президент отметил, что ему приятно вернуться к дискуссии по этим вопросам с человеком, имеющим солидный личный опыт в местном самоуправлении. "Думаю, ваш сегодняшний визит в Беларусьпридаст новый импульс нашему сотрудничеству с Европейским регионом в плане развития местного самоуправления, а также регионального управления", - подчеркнул А.Лукашенко.

В свою очередь А. Кнапе отметил, что впервые находится в Беларуси и свой пятидневный визит считает плодотворным. По его словам, конгрессу приятно видеть тот интерес, который белорусские власти проявляют к вопросам развития местного самоуправления.

"Беларусь всегда представляла и представляет интерес для Совета Европы и нашего конгресса в плане сотрудничества. За два дня я уже получил хорошие впечатления и от обстановки, и от обсуждений с представителями Правительства, местных и региональных властей и бизнеса", - сказал он.