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Белорусские нотариусы проведут бесплатные консультации 4 мая

29.04.2019 11:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Все нотариальные конторы и нотариальные бюро Беларуси проведут 4 мая республиканскую благотворительную акцию, посвященную 74-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в Белорусской нотариальной палате.

Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, жители и гости страны смогут получить бесплатную консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.

Кроме того, 4 мая нотариусы столицы и столичного региона вместе с работниками органов загса, органов принудительного исполнения и адвокатами примут участие в акции по бесплатному юридическому консультированию граждан, проводимой министерством юстиции . Акция пройдет по адресу: г. Минск, ул. Коллекторная, 10, каб. 321 и каб. 518 с 10.00 до 13.00.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе "Найти нотариуса".

 
Теги: Минск
 
 
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Все нотариальные конторы и нотариальные бюро Беларуси проведут 4 мая республиканскую благотворительную акцию, посвященную 74-летию Победы советского народа в...
 
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