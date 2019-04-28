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Сколько хранятся пасхальные яйца и куличи? 12 часов? Неделю? Две?

29.04.2019 11:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Чтобы вкусные блюда, приготовленные на Пасху, доставляли радость и наслаждение, необходимо помнить о сроках и условия их хранения. Несмотря на то, что Светлая Седмица длится неделю, а сама пасха 40 дней, вкушать некоторые продукты уже через несколько суток не рекомендуется…

Сколько хранятся пасхальные яйца и куличи? 12 часов? Неделю? Две?
Пасхальные яйца

Яйца следует употребить в течение 2-3 дней после варки и окрашивания. В первую очередь обратите внимание на целостность скорлупы. Сперва следует съесть те яйца, на скорлупе которых есть трещины.

Если же яйца хранятся без холодильника, то их стоит съесть еще раньше – в течение 7-9 часов после приготовления.

Творожные пасхи

Творог – также продукт скоропортящийся. Творожная пасха – десерт, который хранить следует исключительно в холодильнике, при температуре +4°С +2°С, а употребить – в течение 3 суток после приготовления.

Куличи

Сдоба хранится дольше всего. Стандартным пасхальным куличом, приготовленным на дрожжевом тесте, можно будет лакомиться в течение 7-12 дней после праздника.

Чтобы кулич дольше и лучше сохранился, его советуют хранить в бумажных, а не полиэтиленовых пакетах. В целлофане в тепле куличи могут быстрее испортиться, на них может образовываться плесень или грибок.

Сколько хранятся пасхальные яйца и куличи? 12 часов? Неделю? Две?
Если праздничной сдобы приготовлено много, а съесть в течение 1-1,5 недель ее никак не получается, лучший способ ее "утилизации" – подсушить мелко нарезанные кусочки кулича в духовке и употреблять уже как печенье или сухарики. Они хранятся гораздо дольше.

 
 
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Чтобы вкусные блюда, приготовленные на Пасху, доставляли радость и наслаждение, необходимо помнить о сроках и условия их хранения. Несмотря на то, что Светлая...
 
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