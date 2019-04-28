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Экономический суд Минска признал неработающее с 2013 года ЗАО "Белорусская калийная компания" банкротом

29.04.2019 11:22 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Экономический суд Минска признал ЗАО "Белорусская калийная компания" (БКК) банкротом и открыл ликвидационное производство, сказано  в сообщении на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.

В соответствии с решением суда, ликвидационное производство в отношении компании должно быть завершено до 1 октября 2019 года.

В преамбуле решения суда отмечается, что признание компании банкротом и открытие ликвидационного производства инициировал временный управляющий. Такую позицию поддержало ОАО "Беларуськалий" (владеет 45% акций). "Представители акционера должника публичного акционерного общества "Уралкалий" возражения против выводов управляющего по результатам анализа финансового состояния и платежеспособности должника не представили. Сведения о наличии и местонахождении принадлежащих должнику иных активов, неуказанных управляющим в отчете об имуществе, суду не представили", - сказано в решении.

По данным суда, размер кредиторской задолженности ЗАО "БКК" составляет Br42,3 млн (почти $20 млн в эквиваленте). Активы ЗАО "БКК" составляют: основные средства — Br5,1 тыс., долгосрочные финансовые вложения - Br11,8 тыс., вложения в долгосрочные активы - Br12,7 тыс., материалы - Br1,9 тыс., остатки на расчетных счетах - Br219,2 тыс. и $9,2 тыс. Кроме того, числится дебиторская задолженность в следующем размере — почти $6 млн;  139,2 тыс. евро; 1780 фунтов стерлингов; 3,35 млн шведских крон; 29,9 млн гривен; Br256. В решении отмечается, что данных активов недостаточно для исполнения обязательств. "Антикризисным управляющим в ходе конкурсного производства не выявлено активов должника, достаточных для удовлетворения требований кредиторов", - сказано в документе.

ЗАО "Белорусская калийная компания" было создано в 2005 году в качестве единого трейдера ПАО "Уралкалий" (владеет 50%) и ОАО "Беларуськалий" (45%) для совместной продажи белорусских и российских калийных удобрений на внешнем рынке.

Совместные экспортные продажи через ЗАО "БКК" были прекращены после того, как в июле 2013 года "Уралкалий" объявил о выходе из состава ЗАО "БКК" на фоне конфликта по поводу стратегии продаж и перенаправил свои экспортные потоки на собственного трейдера. В ответ белорусская сторона обвинила россиян в попытке рейдерского захвата "Беларуськалия". В августе 2013 года в Минске был арестован гендиректор "Уралкалия" Владислав Баумгертнер, которого в Беларуси обвинили в злоупотреблении властью, служебными полномочиями и нанесении вреда государственным интересам страны и ущерба ОАО "Беларуськалий".

Совместные продажи через ЗАО "БКК" не осуществлялись с 2013 года. Между тем, формально предприятие продолжало существовать.

В сентябре 2013 года белорусские власти создали ОАО "Белорусская калийная компания" (ОАО "Беларуськалий" - 48% акций, Белорусская железная дорога - 42%, "Белэксимгарант" - 10%), через которое ведется экспорт белорусских калийных удобрений по настоящее время.

 
Теги: Минск
 
 
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Экономический суд Минска признал ЗАО "Белорусская калийная компания" (БКК) банкротом и открыл ликвидационное производство, сказано  в сообщении на сайте Единого...
 
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