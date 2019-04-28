Кремль прокомментировал заявления Зеленского о российских паспортах для украинцев

Источник материала: Ежедневник



фото: regnum.ru

Вопрос о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины обсуждается, но окончательного решения пока не принято, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О возможности в упрощенном порядке предоставлять паспорт РФ всем украинцам, а не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), ранее заявил Владимир Путин, напоминает «Коммерсантъ» .

«Президент сказал, что вопрос в целом есть на повестке дня и о нем думают <…>. Общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось. Пока был подписан указ президента об облегченных процедурах в получении паспортов для жителей Донбасса, который носит исключительно гуманитарный характер. Каких либо иных деталей пока просто нет»,— пояснил господин Песков.

Он также добавил, что Кремль принял во внимание заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского, прокомментировавшего инициативу Владимира Путина. «Идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание»,— уточнил пресс-секретарь.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Он объяснил это решение необходимостью соблюдения прав человека. Позднее Путин также сказал, что Россия может упростить получение гражданства всем украинцам. Владимир Зеленский в ответ на это заявил, что российские власти «зря тратят время» на «соблазн» граждан Украины паспортами РФ.

Комментируя указ Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР и готовность Москвы упростить получение гражданства РФ для всех граждан Украины, Владимир Зеленский предупредил, что «не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления». В то же время он призвал к диалогу с РФ и предложил обмен пленными по формуле «всех на всех» в Донбассе.