Первый проект культурной программы Игр начал работу в Минске

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

В Минске в художественной галерее Михаила Савицкого начал работу первый проект в рамках культурной программы II Европейских игр 2019 года, который посвящен историческому фехтованию. Здесь открылась выставка «Европейские боевые искусства: от кузницы Вулкана до искусства Марса».

К старту выставочного проекта была приурочена пресс-конференция, на которой организаторы рассказали о том, что в экспозиции будет представлено около 200 уникальных предметов. Среди них предметы вооружения, рукописные и старопечатные книги, произведения живописи и графики XV-XX веков из коллекции президента федерации исторического фехтования Италии, почетного консула Республики Беларусь в Брешии Роберто Готти.

– Беларусь, Минск и Дирекция II Европейских игр помогают нам создавать историю. Молодое движение исторического фехтования, которому около четверти века в Минске находит площадку такого масштаба. Ученые, исследователи, атлеты – те, кто посвящает свою жизнь возрождению этого искусства, здесь получают возможность завершить большую работу, – сказал Роберто Готти.

Он также напомнил: 22 и 23 июня 160 лучших мастеров исторического фехтования из США, Китая и стран Европы соберутся в Минске на гала-турнир, и обратил внимание, что тот подарок, который сделала Беларусь всему миру этого искусства, заслуживает огромной благодарности.

Заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов особо отметил факт начала культурной программы предстоящего мультиспортивного форума с исторического фехтования:

– Проведению первого мероприятия предшествовала тщательная подготовка практически на протяжении года. Рады, что творческий коллектив во главе с Роберто Готти предложил дополнить выставочный проект научно-практической конференцией. Очевидно, что эта инициатива становится замечательным событием культурной жизни города Минска и Республики Беларусь. Что касается выставки, она, действительно, уникальна: такого богатства и такого симбиоза древних артефактов и современных технологий Минск, наверно, давно не принимал. Необходимо поблагодарить коллектив Музея истории города за труд, который был вложен в перемещение ценностей из Италии. Уверен, что за время работы выставку посетит большое количество людей. Главное, что здесь можно посмотреть на замечательные экспонаты, причем некоторые даже и взять в руки, а также ознакомиться с познавательными видеоматериалами о рождении артефактов в кузнице Вулкана.

Участникам пресс-конференции продемонстрировали несколько видеосюжетов, которые смогут увидеть посетители выставки. Так, в одном из них рассказывается об исследованиях, проводимых в университете Гонконга, по изучению движений и техники исторического фехтования. Следующий материал посвящен работающей и в наши дни старинной кузнице XV-XVI веков и проводимых в Брешии университетских исследованиях в соответствующей области. Здесь же показана работа над одним из представленных на выставке экспонатов. Еще два сюжета посвящались результатам изучения техники исторического фехтования.

На протяжении работы проекта будут проводиться выступления клубов исторической реконструкции, турниры по историческому фехтованию, экскурсии для разных категорий посетителей, культурно-просветительские программы для школьников.

На торжественном открытии проекта присутствовали директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин, заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков, представители посольства Италии, а также белорусская четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Белова, которой принадлежит идея проведения во время Игр в Минске уникальной выставки и показательных выступлений по историческому фехтованию.

Работа выставочного проекта рассчитана до 15 сентября 2019 года. Напомним, в рамках выставки 25–26 апреля проходит международная научно-практическая конференция «Pax militaris: люди, вооружение, фортификация (от древности до начала XIX в.)». К участию в конференции, соорганизатором которой выступит Институт истории Национальной академии наук Беларуси, приглашены ведущие историки из Европы и Азии Италии, Великобритании, Швейцарии, Польши, России, Украины.

Организаторами проекта, посвященного историческому фехтованию, выступили фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года», Мингорисполком, Белорусское республиканское унитарное предприятие «Белгосстрах», посольство Итальянской Республики в Республике Беларусь, посольство Республики Беларусь в Итальянской Республике, Федерация исторического фехтования Италии, Музей боевых искусств (Италия).

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