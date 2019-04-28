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Россия проинформировала о поступлении качественной нефти к границе с Беларусью

29.04.2019 15:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россия проинформировала о поступлении качественной нефти к границе с Беларусью

фото: fsmnews.ru

По состоянию на 12:00 мск 29 апреля 2019 года нефть, соответствующая евразийскому техрегламенту, достигла приграничной линейной производственной диспетчерской станции «Унеча» нефтепровода «Дружба», сообщил представитель российского вице-премьера.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус заявил журналистам о поступлении качественной нефти по нефтепроводу «Дружба» на диспетчерскую станцию на границе с Беларусью, передает РБК.

Ранее сегодня на сайте "Белнефтехима" появилось сообщение, что работа по урегулированию ситуации с поставками некачественной российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» продолжается. Делегация концерна находится в Москве, где на базе Минэнерго РФ продолжаются переговоры с участием российских нефтяных компаний. "В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по «Дружбе» не началась", - говорилось в сообщении. НПЗ, как и ранее, работают на сниженной производственной загрузке.

Напомним, что ранее белорусские власти оценили потери страны из-за поступления некачественной российской нефти в 100 млн долларов.

 
 
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По состоянию на 12:00 мск 29 апреля 2019 года нефть, соответствующая евразийскому техрегламенту, достигла приграничной линейной производственной диспетчерской...
 
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