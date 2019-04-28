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Белорусы с трудом обыграли литовцев на Чемпионате мира по хоккею

29.04.2019 15:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы с трудом обыграли литовцев на Чемпионате мира по хоккею
Федерация хоккея Республики Беларусь

Сборная Беларуси по хоккею стартовала на Чемпионате мира в первом дивизионе в Казахстане. Первый матч за возвращение в элитный дивизион наши игроки проводили против литовцев.

Белорусы с трудом обыграли литовцев на Чемпионате мира по хоккею Вернуться в элиту. Наши хоккеисты выступят на Чемпионате мира в дивизионе I

Поединок сложился не так просто для белорусов, как казалось изначально. К 9-й минуте матча наши игроки «горели» со счетом 0:2. Однако сумели отыграться и до конца периода забили три безответные шайбы.

Во второй двадцатиминутке зрители не увидели голов, а в третьем сборная Беларуси сначала оторвалась от соперников на расстояние в две шайбы, а затем пропустила еще одну, заставив болельщиков немного поволноваться. Итоговая победа белорусской команды со счетом 4:3.

ЛИТВА – БЕЛАРУСЬ – 3:4 (2:3, 0:0, 1:1)

Следующий матч наша сборная проведет во вторник, 30 апреля, против сборной Венгрии, которая в своем первом поединке разгромно уступила южнокорейцам (1:5). Игра начнется в 16.30 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

Также в группе «А» первого дивизиона играют команды Словении и Казахстана. Сборные, которые займут первые два места по итогам всех встреч, выйдут в элитный дивизион Чемпионата мира по хоккею-2020. Команда, занявшая последнее место, опустится в группу «В» первого дивизиона. Три другие сборные в будущем сезоне вновь попытают счастья в группе «А» первого дивизиона.

 
 
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Белорусские хоккеисты стартовали на Чемпионате мира по хоккею в группе «А» дивизиона I победой над сборной Литвы.
 
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