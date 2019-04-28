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LG презентовала новые премиальные модели OLED и NanoCell телевизоров

29.04.2019 15:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

LG презентовала новые премиальные модели OLED и NanoCell телевизоров
АиФ

Новинки от LG предложат улучшенное качество изображения и звука с применением технологий искусственного интеллекта благодаря передовому интеллектуальному процессору второго поколения α (Alpha) 9 Gen 2 и технологии глубинного обучения. Процессор α9 Gen 2 в OLED-телевизорах LG серий W, E и C повышает качество изображения и звука благодаря технологии глубинного обучения. Процессор распознает входящий контент (будь то изображение или звук), его исходные  формат и качество - и обрабатывает, используя оптимальные для него настройки и эффекты.  Процессор также анализирует условия окружающей среды для обеспечения оптимальной яркости экрана, звук при этом подстраивается под сидящего человека

LG презентовала новые премиальные модели OLED и NanoCell телевизоров
Фото: АиФ

Линейка LG 2019 года включает лидирующие в отрасли OLED-телевизоры с разными размерами экрана - W9 (модель 77/65W9), E9 (модель 65/55E9), C9 (модель 77/65/55C9) и B9 (модель 65/55B9). OLED телевизоры отличаются высокой контрастностью, яркими цветами и глубоким черным благодаря 8 млн самоподсвечивающихя пикселей. А модели NanoCell, самые передовые жидкокристаллические телевизоры компании, обеспечивают превосходное качество и живость изображения, точную цветопередачу и более широкие углы обзора — всё это в корпусе с изящным дизайном и ультратонкими рамками. В этом году вариантов экранов большого размера предлагается больше, чем когда-либо.

Умные телевизоры LG 2019 года поддерживают технологию  обработки естесственного языка. Это направление, которое находится на стыке искусственного интеллекта и математической лингвистики. Проще говоря, цель технологии – обрабатывать и понимать естественный язык для перевода текста и ответов на вопросы.

LG презентовала новые премиальные модели OLED и NanoCell телевизоров
Фото: АиФ

 

Реалистичное звучание заполняющее пространство

Благодаря сотрудничеству LG и Meridian Audio, новые саундбары обеспечивают превосходное качество звучания. С помощью мощного объемного звучания, заполняющего каждый уголок помещения, и функций искусственного иинтеллекта, линейка саундбаров 2019 года от компании LG создает эффект полного присутствия. В этом году усовершенствованная технология внедрена в новую модель саундбаров SL10Y. Опираясь на 25-летний опыт обработки цифровых сигналов, технология компании Meridian Bass & Space улучшает звуковую сцену и усиляет басы. Внедрение технологии Image Elevation от Meridian улучшает звуковую сцену, усиливает эффект присутствия, обеспечивает непревзойденное объемное звучание. Технология Upmix от Meridian преобразует два канала аудио в несколько отдельных каналов без искажений, при этом поддерживает тональный баланс, усиливает звуковой эффект погружения, улучшая акустическое поле, а также совершенствует чистоту воспроизведения голоса и звучания ведущих инструментов.

Санундбары LG SL10Y поддерживают Dolby Atmos и DTS:X, благодаря этому пользователи могут насладиться захватывающе реалистичным объемным звуком, при этом создается впечатление, что звук идет из разных точек и глубин. Саундбары LG 2019 года обладают элегантным минималистичным дизайном, который отлично подходит стилю шикарных OLED-телевизоров LG нового поколения: они идеально сочетаются, располагаясь рядом друг с другом.

LG презентовала новые премиальные модели OLED и NanoCell телевизоров
Фото: АиФ

 

НОВЫЕ МОНИТОРЫ ОТ LG: ДЛЯ САМОЙ ШИРОКОГО КРУГА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

LG Electronics представляет мониторы для самого широкого круга пользователей.

Флагман линейки ультрашироких мониторов, новый 49-дюймовый LG UltraWide 49WL95C с большим изогнутым экраном с соотношением сторон 32:9, предлагающий исключительное качество изображения и способен заменить громоздкие конструкции из нескольких мониторов. Разрешение 5120 x 1440 и плотность в 108 пикселей на дюйм (PPI) обеспечивают оптимальную четкость изображения. Монитор подходит для любой работы, это прекрасный инструмент для людей, работающих в финансах, ИТ, дизайне и архитектуре, которым требуется точность и высокое качество изображения. Используя передовую технологию IPS от LG, новый LG UltraWide 49WL95C  предлагает цветопередачу потрясающей точности, охватывающую 99 % цветового пространства sRGB. Монитор поддерживает формат HDR10, а значит, может воспроизводить HDR-игры и видео.

Программное обеспечение Dual Controller делает возможным подключение монитора к нескольким устройствам с управлением при помощи одной клавиатуры и мыши, в сочетании с режимом PBP обеспечивая качественный рабочий процесс и повышенную эффективность. При помощи портов USB Type-C пользователи смогут одновременно передавать данные и заряжать устройства — даже ноутбуки.

LG презентовала новые премиальные модели OLED и NanoCell телевизоров
Фото: АиФ

Монитор для графических работ профессионального уровня, модель LG UltraFine 34WK95U-W c HDR10 представляет собой готовый продукт для специалистов, благодаря интеграции последних технологических решений. Первый в мире 5K2K UltraWide монитор предлагает разрешение 5120 x 2160, оптимизированное для видеоредакторов, программистов и разработчиков. Для профессиональных пользователей видеоконтента, которым важно безупречное качество цветопередачи, модель станет идеальным решением, обеспечивая высокий динамический диапазон пиковой яркости в 600 кандел (cd/㎡).Все это стало возможным благодаря поддержке стандарта VESA Display HDR600.

Изогнутый игровой широкоформатный монитор  LG UltraGear34GK950G-B с G-Sync™. Матрица NanoIPS обеспечивает еще более четкие и контрастные цвета в игровом контенте, что станет незаменимой технологией для геймеров, ценящих сюжетные линии и графическую производительность. Соотношение сторон 21: 9 в сочетании с изогнутым экраном отлично подходит для игр: игроки получают более широкий угол обзора FPS, способствующий максимальному погружению в игру и игровому преимуществу.

Благодаря технологии G-SYNC™ (NIVIDIA) геймеры могут не беспокоиться о потере кадров, возникающей из-за разницы между частотой кадров видеокарты и частотой обновления. Высокая скорость обновления обеспечивает немедленную смену картинки на экране. Можно выбрать любой режим игры, исходя из своеих предпочтений: Gamer, FPS или RTS. Динамическая синхронизация движения и стабилизатор черного гарантируют игру в режиме реального времени и видимость самых скрытых зон.

*на правах рекламы.

 
 
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Компания LG Electronics на презентации в Москве продемонстрировала решения в области искусственного интеллекта и интернета вещей, а также представила новые модели...
 
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