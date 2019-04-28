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В Бобруйске BMW влетел в столб и опрокинулся
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки получил травмы, врезавшись в столб в Бобруйске. Об этом
Авария произошла вечером 28 апреля в районе дома № 19 по улице Ванцетти. По предварительной информации, 33-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в столб и опрокинулся.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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