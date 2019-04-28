В Бобруйске BMW влетел в столб и опрокинулся

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получил травмы, врезавшись в столб в Бобруйске. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла вечером 28 апреля в районе дома № 19 по улице Ванцетти. По предварительной информации, 33-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в столб и опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.