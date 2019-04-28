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Минтранс начал отбор участников конкурса по реконструкции участка автодороги M-10 на условиях ГЧП

29.04.2019 14:30 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси начало предварительный отбор участников проекта по реконструкции и техническому обслуживанию участка автодороги М-10 (от 109,9 до 195,15 км) на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).

"Целью проведения предварительного отбора участников является выявление и отбор наиболее компетентных компаний и консорциумов, способных реализовать проект, для их участия в последующих этапах конкурса", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Заявления на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее 14:00 по минскому времени 28 июня 2019 года.

Ранее министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко сообщал, что по результатам предквалификации планируется определить список из примерно пяти компаний, среди которых в дальнейшем будет проведен международный конкурс по реализации данного проекта. После с победителем будет заключено соответствующее соглашение о государственно-частном партнерстве на 20 лет.

Проект ГЧП по реконструкции автодороги М-10 реализуется на основании указа президента Беларуси Александра Лукашенко, подписанного в конце ноября 2018 года. Общий объем капзатрат оценивается в $200 млн.

Победитель конкурса обязан будет за два года реконструировать участок Речица-Калинковичи, а затем обслуживать его и нести ответственность за его состояние в течение 20 лет. Затем дорога снова перейдет в собственность государства.

Содействие в подготовке проекта властям Беларуси оказывает Европейский банк реконструкции и развития в рамках соглашения, подписанного в мае 2016 года.

От имени Беларуси в качестве партнера проекта будет выступать Минтранс, который уполномочен провести конкурс, заключить соглашение о ГЧП и договор с частным партнером.

 
 
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Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси начало предварительный отбор участников проекта по реконструкции и техническому обслуживанию участка...
 
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