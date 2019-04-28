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Apple запатентовала способ навигации в помещениях по химическому составу воздуха

29.04.2019 14:17 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Инженеры компании Apple, похоже, нашли действенный способ обеспечить качественную навигацию в помещениях.

Традиционная геопозиционная система GPS хорошо работает на открытых пространствах, однако внутри зданий оказывается не столь эффективной. Apple, судя по зарегистрированному недавно Ведомством по патентам и товарным знакам США патенту, намерена создать оригинальную систему, которая будет построена на основе датчиков газов. 

Гаджеты наделят способностью определять границы помещений, основываясь на отличиях химического состава кислорода в разных участках зданий. Например, обнаружив тропосферный озон, смартфон "предположит", что рядом находится окно или наружная дверь. Искусственный интеллект, сверив эти данные с другими, выстроит общую схему помещения.

Эксперты предполагают, что подобная система может быть внедрена в устройства Apple в течение ближайших пяти лет.

 
 
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Инженеры компании Apple, похоже, нашли действенный способ обеспечить качественную навигацию в помещениях. Традиционная геопозиционная система GPS хорошо работает на...
 
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