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Apple запатентовала способ навигации в помещениях по химическому составу воздуха
Источник материала: Интерфакс
Инженеры компании Apple, похоже, нашли действенный способ обеспечить качественную навигацию в помещениях.
Традиционная геопозиционная система GPS хорошо работает на открытых пространствах, однако внутри зданий оказывается не столь эффективной. Apple, судя по зарегистрированному недавно Ведомством по патентам и товарным знакам США патенту, намерена создать оригинальную систему, которая будет построена на основе датчиков газов.
Гаджеты наделят способностью определять границы помещений, основываясь на отличиях химического состава кислорода в разных участках зданий. Например, обнаружив тропосферный озон, смартфон "предположит", что рядом находится окно или наружная дверь. Искусственный интеллект, сверив эти данные с другими, выстроит общую схему помещения.
Эксперты предполагают, что подобная система может быть внедрена в устройства Apple в течение ближайших пяти лет.
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Инженеры компании Apple, похоже, нашли действенный способ обеспечить качественную навигацию в помещениях. Традиционная геопозиционная система GPS хорошо работает на...
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