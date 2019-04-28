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В Мирском замке стали работать два кота
Источник материала: Интерфакс
Необычные сотрудники поселились в Мирском замке. Хранителями экспозиций стали два кота – Граф и Князь: их основные обязанности – привлекать туристов, ну и, конечно, ловить мышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на
Экскурсовод музея "Замковый комплекс "Мир" Анна Езерская рассказала, что история Мирского замка связана с родом Радзивиллов, а у них был такой чудный представитель, как Николай Радзивилл Рыжий. "И поэтому когда это счастье мы увидели вот на этой скамеечке, естественно, сразу же первая ассоциация – чем же не князь, чем не Радзивилл Рыжий!", - сказала она.
Пушистые сотрудники Мирского замка влюбили в себя туристов. Без селфи отсюда никто не уходит.
Отмечается, что, как и все сотрудники Мирского замка, получают зарплату – вкусную еду.
В планах – официально зачислить питомцев в штат и даже выдать трудовые книжки.
История Мирского замка тесно взаимосвязана с котом: считается, что именно это животное уже 500 лет охраняет его стены.
"Когда возводили Мирский замок, есть такая легенда, колдун снял мерки с головы животного, каменщик обтесал камень и вмуровал его в стену замка. И по ночам дух животного в образе кота здесь ходил и, конечно же, оберегал его", - рассказала А.Езерская.
Кстати самая популярная фамилия у сотрудников музея – Кот. Здесь даже шутят: "котов у нас шесть. Случайность или совпадение – как знать?".
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Необычные сотрудники поселились в Мирском замке. Хранителями экспозиций стали два кота – Граф и Князь: их основные обязанности – привлекать туристов, ну и,...
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