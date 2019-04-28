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В Мирском замке стали работать два кота

29.04.2019 14:15 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Необычные сотрудники поселились в Мирском замке. Хранителями экспозиций стали два кота – Граф и Князь: их основные обязанности – привлекать туристов, ну и, конечно, ловить мышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мирском замке стали работать два кота
Эта история началась с белого кота, который появился из ниоткуда два года назад. Стал по-хозяйски разгуливать по брусчатке, греться на солнце у готических башен, по утрам встречать, а по вечерам провожать работников. За дворянскую осанку кота прозвали Графом и зачислили в хранители музея. А через год у него появился напарник – Князь.

Экскурсовод музея "Замковый комплекс "Мир" Анна Езерская рассказала, что история Мирского замка связана с родом Радзивиллов, а у них был такой чудный представитель, как Николай Радзивилл Рыжий. "И поэтому когда это счастье мы увидели вот на этой скамеечке, естественно, сразу же первая ассоциация – чем же не князь, чем не Радзивилл Рыжий!", - сказала она.

В Мирском замке стали работать два кота
В распоряжении кошачьих особ просторный двор, Юго-Западная и Центральные башни. Закрытые двери не проблема – коты по тайным ходам всегда найдут путь внутрь. Такой расклад, в принципе, устраивает обе стороны, ведь главная обязанность котов – беречь эспонаты от грызунов. И еще подрабатывать на экспозиции.

Пушистые сотрудники Мирского замка влюбили в себя туристов. Без селфи отсюда никто не уходит.

Отмечается, что, как и все сотрудники Мирского замка, получают зарплату – вкусную еду.

В планах – официально зачислить питомцев в штат и даже выдать трудовые книжки.

История Мирского замка тесно взаимосвязана с котом: считается, что именно это животное уже 500 лет охраняет его стены.

"Когда возводили Мирский замок, есть такая легенда, колдун снял мерки с головы животного, каменщик обтесал камень и вмуровал его в стену замка. И по ночам дух животного в образе кота здесь ходил и, конечно же, оберегал его", - рассказала А.Езерская.

Кстати самая популярная фамилия у сотрудников музея – Кот. Здесь даже шутят: "котов у нас шесть. Случайность или совпадение – как знать?".

 
 
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Необычные сотрудники поселились в Мирском замке. Хранителями экспозиций стали два кота – Граф и Князь: их основные обязанности – привлекать туристов, ну и,...
 
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