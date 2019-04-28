Дома для многодетных будут строиться в Чижовке, Лошице и Сухарево

Источник материала: Интерфакс

В Минске должно быть построено 15 домов для многодетных, 8 - уже возводятся, сообщила зампредседателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

"В настоящее время насчитывается 15 жилых домов, в которых будут располагаться многодетные семьи: восемь домов - в активной стадии строительства, к остальным приступят в мае", - заявила И.Гонтарева на пресс-конференции в Минске.

Она добавила, что строительство жилых домов на сегодняшний день осуществляется с привлечением господдержки в размере Br16 млн и субсидий в размере - Br107,5 млн.

И.Гонтарева также отметила, что Мингорисполком уже разработал перечень строительства домов для многодетных на следующий год. По ее словам, "планируется развитие застройки микрорайона Лошица и Чижовка 6-6А. Также будет завершаться застройка района Сухарево".

Всего в 2019 году в Минске, по словам И.Гонтаревой, должно начаться строительство жилья для 1896 многодетных семей.