В Минске заявляют, что удивлены задержкой финального транша на $200 млн из финкредита ЕФСР

Источник материала: Интерфакс

Министерство финансов Беларуси заявляет о выполнении всех условий получения финального, седьмого транша на $200 млн из финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $2 млрд. В ведомстве "удивлены" задержкой кредитного транша.

"Беларусь удивлена задержкой кредитного транша на $200 млн. Беларусь считает, что выполнила все условия для получения последнего транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере $200 млн", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" начальник главного управления международных финансовых отношений министерства финансов Беларуси Павел Шульга.

"Минфин страны предлагает фонду при необходимости проводить переговоры о выделении транша в заочном порядке, как это практикуется последние несколько лет", - добавил П.Шульга.

Как сообщалось, исполнительный директор ЕФСР Андрей Широков 25 апреля сообщил, что срок принятия решения по выделению Минску седьмого транша на $200 млн еще не определен.

Минфин Беларуси рассчитывал на получение в апреле седьмого транша стабкредита ЕФСР. Ранее фонд продлил период доступности средств для Минска до конца первого полугодия.

Беларусь получила шесть из семи траншей финкредита ЕФСР на $2 млрд, решение о предоставлении которого Минскубыло принято в марте 2016 года. Шестой транш на $200 млн был предоставлен Минску в октябре 2018 года. Реализация мер по седьмому траншу должна была завершиться 1 января 2018 года.