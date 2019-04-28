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Минсвязи выпустит марку «200 лет со дня рождения Станислава Монюшко»

29.04.2019 16:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минсвязи выпустит марку «200 лет со дня рождения Станислава Монюшко»
Белпочта

Министерство связи и информатизации 4 мая выпускает в обращение почтовую марку «200 лет со дня рождения Станислава Монюшко», сообщает пресс-служба РУП «Белпочта».

Дизайн марки разработала Елена Медведь. Тираж составляет 49 тыс.

В день выпуска в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин «Филателия», ул. Московская, 16) пройдет специальное гашение на конверте «Первый день».

Станислав Монюшко родился 5 мая 1819 года в имении Убель Игуменского уезда Минской губернии (ныне - деревня Убель Червенского района Минской области). Станислав Монюшко - белорусский и польский композитор, дирижер, педагог, классик польской и белорусской вокальной лирики, создатель национальной классической оперы, первых национальных симфонических произведений.

Юбилейная дата - 200-летие со дня рождения Станислава Монюшко - внесена в Список памятных дат ЮНЕСКО.

 
Теги: Минск
 
 
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В день выпуска в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин «Филателия», ул. Московская, 16) пройдет специальное гашение на конверте «Первый день».
 
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