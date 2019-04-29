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В Шарковщине прошла весенняя ярмарка
29.04.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
В субботу 27 апреля на площади возле рынка прошла очередная весенняя ярмарка, на которой жители горпосёлка смогли приобрести мясную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, живую рыбу, мёд и другое. Ярмарка была посвящена главному христианскому празднику — Светлому Христову Воскресению. В большом ассортименте были представлены пасхальные куличи. И всё для того, чтобы в воскресенье направиться в церковь для освящения пасхальных угощений. Каких только вкусностей не было на ярмарке! И расписные пряники, и вафельки, и всевозможное печенье и многое другое. Также шарковчане могли восполнить овощные запасы картофеля, капусты, свеклы, моркови, лука, которые изрядно истощились за зиму. Множество продовольственных и непродовольственных товаров, садово-огородного инвентаря, семенного картофеля, посадочного материала, плодово-ягодных культур, минеральных удобрений, стройматериалов и других групп товаров приятно удивили посетителей.
Елена АНАНИЧ.
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