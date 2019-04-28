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В Витебске произошли масштабные аварии, одна из них - по вине «гонщика» на Lexus. Подробности от ГАИ
Источник материала: Tut.by
22-летний парень на Lexus столкнулся на Московском проспекте с BMW и Volkswagen. ДТП произошло поздно вечером 24 апреля,
Водитель Lexus пытался обогнать Volkswagen и при перестроении не заметил, что справа приближается BMW.
— В результате произошло столкновение с BMW правой стороной. Выравнивая автомобиль, молодой человек резко вывернул руль влево и столкнулся с микроавтобусом, который от удара выехал на трамвайные пути, — описывают аварию в ГАИ.
Примечательно, что через 20 минут, на этом же самом месте проспекта, произошла вторая авария. В этом ДТП участвовали два других автомобиля.
— Ущерб во втором ДТП был незначительным, и водители разъехались, оформив «европротокол», — поясняют в ГАИ.
В обоих ДТП никто не пострадал.
Водитель Lexus привлечен к административной ответственности.
ДТП с участием Lexus активно
— По факту размещенных в сети видео проводится проверка, — заявляют в ГАИ.
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В Витебске произошли масштабные аварии, одна из них - по вине «гонщика» на Lexus. Подробности от ГАИ
22-летний парень на Lexus столкнулся на Московском проспекте с BMW и Volkswagen. ДТП произошло поздно вечером 24 апреля
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