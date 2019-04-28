В Витебске произошли масштабные аварии, одна из них - по вине «гонщика» на Lexus. Подробности от ГАИ

Источник материала: Tut.by

22-летний парень на Lexus столкнулся на Московском проспекте с BMW и Volkswagen. ДТП произошло поздно вечером 24 апреля, сообщает ГАИ.



Фото: «Типичный Витебск»

Водитель Lexus пытался обогнать Volkswagen и при перестроении не заметил, что справа приближается BMW.

— В результате произошло столкновение с BMW правой стороной. Выравнивая автомобиль, молодой человек резко вывернул руль влево и столкнулся с микроавтобусом, который от удара выехал на трамвайные пути, — описывают аварию в ГАИ.

Примечательно, что через 20 минут, на этом же самом месте проспекта, произошла вторая авария. В этом ДТП участвовали два других автомобиля.

— Ущерб во втором ДТП был незначительным, и водители разъехались, оформив «европротокол», — поясняют в ГАИ.

В обоих ДТП никто не пострадал.

Водитель Lexus привлечен к административной ответственности.

ДТП с участием Lexus активно обсуждают в соцсетях. Среди тех, кто комментировал пост, появился некий Федор Медведев, который резко отвечал другим пользователям. На страницах Федора Медведева в соцсетях нашли гоночные видеоролики , на которых видно, как водитель с нарушением ПДД ездит по дорогам. Позже автор удалил видео, но их пользователи их сохранили.

— По факту размещенных в сети видео проводится проверка, — заявляют в ГАИ.