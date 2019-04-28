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В Гомельском районе водитель съехал с дороги, врезался в дерево и погиб

29.04.2019 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Гомелем в ДТП погиб водитель ВАЗ. Предположительно мужчина съехал с дороги, так как уснул за рулем. Подробности рассказали в ГАИ.


ДТП произошло 27 апреля примерно в 20.00 недалеко от деревни Цыкуны.

Водитель Lada Largus выехал на обочину, где врезался в дерево, от удара автомобиль выбросило на противоположную обочину и в кювет.

По предварительной информации, мужчина уснул за рулем.

 
Теги: Гомель
 
 
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