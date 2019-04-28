В Гомельском районе водитель съехал с дороги, врезался в дерево и погиб

Источник материала: Tut.by

Под Гомелем в ДТП погиб водитель ВАЗ. Предположительно мужчина съехал с дороги, так как уснул за рулем. Подробности рассказали в ГАИ.





ДТП произошло 27 апреля примерно в 20.00 недалеко от деревни Цыкуны.

Водитель Lada Largus выехал на обочину, где врезался в дерево, от удара автомобиль выбросило на противоположную обочину и в кювет.

По предварительной информации, мужчина уснул за рулем.