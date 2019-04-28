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В Гомельском районе водитель съехал с дороги, врезался в дерево и погиб
Источник материала: Tut.by
Под Гомелем в ДТП погиб водитель ВАЗ. Предположительно мужчина съехал с дороги, так как уснул за рулем. Подробности
ДТП произошло 27 апреля примерно в 20.00 недалеко от деревни Цыкуны.
Водитель Lada Largus выехал на обочину, где врезался в дерево, от удара автомобиль выбросило на противоположную обочину и в кювет.
По предварительной информации, мужчина уснул за рулем.
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Предположительно, мужчина уснул за рулем.
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