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Андрей Сидоренко объяснил, почему команда неудачно начала матч с Литвой

29.04.2019 16:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко прокомментировал трудную победу над Литвой (4:3) на старте чемпионата мира в первом дивизионе.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Это был хороший матч. Поначалу, правда, развивавшийся не вполне по нашему сценарию: согласно которому забрасывать первыми должны были как раз мы. Вместо этого допустили ошибки с известными последствиями.

Но хорошо, что не опустили руки еще до первого перерыва вышли вперед, а со второго периода прочно завладели инициативой, правда, реализация оставляла желать лучшего. Плюс очередная ошибка привела к третьей шайбе и, как следствие, нервной концовке. Вообще нервозность, которая часто сопровождает дебютные игры, в наших действиях ощущалась.

Тем не менее, всех с победой — готовимся к следующему матчу.

— Ваше мнение об игре следующего оппонента, если видели его игру против Кореи?

— Да, смотрели матч венгров с корейцами. Правда лично я — только один период, нужно было готовится к нашей игре. Но наш оператор заснял все, и сегодня предоставит материал. Впрочем, не сомневаюсь, что завтра на лед выйдут другие команды, чем сегодня.

— Но что все-таки случилось в первые 8 минут сегодня?

— Как и сказал, нервозность. Нечто подобное случилось с нашей сборной в 90-е в Голландии на чемпионате мира с аналогичными ставками. Там тоже мы с хозяевами неожиданно поделили очки на старте, а после они всем уступили. Но в общем мы сегодня были довольно дисциплинированы в плане фолов — об этом и просили. Но не слишком продуктивны в реализации моментов и большинства. Хотя остроту нагнетали.

— Труден ли будет выбор голкипера на второй матч?

— Давайте доживем до завтра. С одной стороны, три пропущенные шайбы после 13 бросков в створ, конечно, многовато. С другой — именно такой режим вратарям неудобен более всего: если между перерывами соперник бросил всего четырежды, а в третьем периоде — вообще чуть ли не раз и забросил…

— Как вам атмосфера на арене?

— Хорошая, спокойная. А, если серьезно, то, конечно, на трибунах пустовато. Но при этом мы слышали наших болельщиков — большое им спасибо. Поддержка нам кстати: с командами, которые спускаются в дивизион 1 из элиты, все соперники борются с удвоенной энергией. Так что проходных матчей у нас здесь не ожидается.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко прокомментировал трудную победу над Литвой (4:3) на старте чемпионата мира в первом дивизионе.
 
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