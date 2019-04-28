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«Парень по соседству прятал слезы от девушки». Фанаты обсуждают то, что увидели в «Мстителях»

29.04.2019 17:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По лентам соцсетей складывается впечатление, что сегодняшнюю ночь в кинотеатре провело полгорода. Ажиотаж вокруг финала «Мстителей» был таким мощным, что спровоцировал слезы зрителей и коллапс служб такси. AFISHA.TUT.BY попросила двух фанатов вселенной обсудить свои переживания и записать для нас фрагменты этого обсуждения.


Первый фильм о «Железном человеке» вышел в 2008 г., а сформированная команда «Мстителей» на экране впервые показалась в 2012 г. Не знаем, что вы делали все эти годы, но давайте отталкиваться от того, что это очень много.

Тони Старк (Роберт Дауни-младший), появившийся на экране чуть ли не случайно, внезапно задал тон всей вселенной. Это было свежо, круто и по-настоящему лихо. Но представить, как разрастется вселенная, какие деньги будут приносить фильмы Marvel и сколько миллионов людей будет выходить из кинотеатра в слезах после финального фильма, пожалуй, никто не мог. И вы можете отрекаться, считать комиксные вселенные детской ерундой или чем-то, что не так уж достойно вашего внимания, но отрицать масштаб влияния и явления не может никто. Иван Гришкевич посмотрел «Мстителей» (простите, «Месников») еще в четверг в Киеве, а Татьяна Скапцова-Петровская, как и все несчастные из-за отложенной премьеры фанаты, при первой же возможности — в ночь с воскресенья на понедельник.

Единственный спойлер в этом тексте: оба впечатлены, раздавлены и до воскресенья старались не разговаривать про финал.

 

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Теги: Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY попросила двух фанатов вселенной обсудить свои переживания и записать для нас фрагменты этого обсуждения.
 
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