|
Команда Забелышиской СШ стала победителем районной Спартакиады «Защитник Отечества»
29.04.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Завершилась районная Спартакиада «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершилась районная Спартакиада «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста государственного физкультурно-оздоровительного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)