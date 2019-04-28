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С 9 мая творческий проект «Пинская пешеходка» открывает новый сезон

29.04.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  В прошлом году завершилась реконструкция улицы Ленина, которая стала полностью пешеходной. Такое преображение исторического центра нашего города дало импульс к старту фестиваля уличного творчества «Перекресток» в рамках проекта «Пинская пешеходка». В 2019 году в рамках республиканской акции «Пинск – культурная столица Беларуси 2019» фестиваль вновь начнет радовать пинчан и гостей города уже 9 мая.

  Как и ранее в проекте могут принимать участие творческие коллективы и исполнители – музыканты, театральные артисты, мимы и жонглеры, хореографы, мастера декоративно-прикладного искусства и ремесленники, чтецы литературных произведений, а также исполнители различных жанров. Любой желающий может подать заявку на участие в конкурсном отборе и получить возможность выступать на специальных площадках города Пинска в течение всего периода проведения проекта, который к слову продлится до 6 октября.

  В этом году местами проведения фестиваля выбраны площадка у памятника Веры Хоружей и площадка у памятника в честь 40-летия освобождения г. Пинска («3 штыка»).

  ЗАЯВКА на участие в проекте направляется в отдел методической работы государственного учреждения культуры «Пинский городской Дом культуры» пл. Ленина, 7а или по электронной почте e-mail: centrpinsk@mail.ru.

  ПОЛОЖЕНИЕ

  Пинский горисполком





 
 
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  В прошлом году завершилась реконструкция улицы Ленина, которая стала полностью пешеходной. Такое преображение исторического центра нашего города дало импульс к...
 
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