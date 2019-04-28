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Белорусская таможня продолжает эксперимент по удаленному выпуску экспорта

29.04.2019 17:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусская таможня продолжает эксперимент по удаленному выпуску экспорта

фото: mrt.customs.gov.by

За пять дней в эксперименте приняли участие 50 субъектов хозяйствования.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, за пять дней проведения белорусской таможней эксперимента по удаленному выпуску товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, в нем уже приняло участие 50 субъектов хозяйствования. Время оформления каждой партии товаров не превышает 3 минут. 

Суть эксперимента заключается в следующем: регистрация деклараций на товары осуществляется в зоне деятельности одной таможни, а таможенный контроль в отношении этих товаров  - сотрудниками другой таможни. Это позволит эффективнее использовать ресурсы, перераспределяя объемы оформляемых товаров от более загруженных структурных подразделений к менее загруженным.

В эксперименте принимают участие субъекты хозяйствования минского региона, которые, как правило, осуществляют декларирование товаровв Минской региональной таможне. В рамках эксперимента они  будут оформляться в зоне деятельности Могилевской таможни.

Ожидается, что подобное нововведение будет способствовать сокращению временных и финансовых затрат субъектов хозяйствования.

 
 
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За пять дней в эксперименте приняли участие 50 субъектов хозяйствования.
 
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