Белорусская таможня продолжает эксперимент по удаленному выпуску экспорта

Источник материала: Ежедневник



фото: mrt.customs.gov.by

За пять дней в эксперименте приняли участие 50 субъектов хозяйствования.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, за пять дней проведения белорусской таможней эксперимента по удаленному выпуску товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, в нем уже приняло участие 50 субъектов хозяйствования. Время оформления каждой партии товаров не превышает 3 минут.

Суть эксперимента заключается в следующем: регистрация деклараций на товары осуществляется в зоне деятельности одной таможни, а таможенный контроль в отношении этих товаров - сотрудниками другой таможни. Это позволит эффективнее использовать ресурсы, перераспределяя объемы оформляемых товаров от более загруженных структурных подразделений к менее загруженным.

В эксперименте принимают участие субъекты хозяйствования минского региона, которые, как правило, осуществляют декларирование товаровв Минской региональной таможне. В рамках эксперимента они будут оформляться в зоне деятельности Могилевской таможни.

Ожидается, что подобное нововведение будет способствовать сокращению временных и финансовых затрат субъектов хозяйствования.