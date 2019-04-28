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«Италия заинтересована в сотрудничестве». О чём говорят на конференции Группы поддержки Шёлкового пути ПА ОБСЕ в Минске

29.04.2019 17:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 апреля в Минске на II Международную парламентскую конференцию собралась Группа поддержки Шелкового пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее создали в белорусской столице в 2017 году во время ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Одна из основных задач – политическая поддержка экономических инициатив Шелкового пути.

«Италия заинтересована в сотрудничестве». О чём говорят на конференции Группы поддержки Шёлкового пути ПА ОБСЕ в Минске

Участие в обсуждении принимают парламентарии и представители деловых кругов Австрии, Азербайджана, Италии, Кыргызстана, России, Сербии, Турции, Швейцарии. Решение экономических вопросов – основа повестки дня нынешней конференции.

«Италия заинтересована в сотрудничестве». О чём говорят на конференции Группы поддержки Шёлкового пути ПА ОБСЕ в Минске

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Страна является мостом между востоком и западом. Только за прошлый год 90 % перевозок железнодорожным транспортом проходило через Республику Беларусь.

В Республике Беларусь создан такой мощный проект, как индустриальный парк «Великий камень». Мы обладаем уже значительным опытом в реализации инициативы «Шелкового пути».

«Италия заинтересована в сотрудничестве». О чём говорят на конференции Группы поддержки Шёлкового пути ПА ОБСЕ в Минске

Паоло Гримолди, руководитель делегации Италии в ПА ОБСЕ:
Италия, безусловно, заинтересована в сотрудничестве в рамках этого проекта. Для нас важно налаживать связи. Помимо этого мы также заинтересованы в налаживании связей для импорта газа и нефти.

Участники конференции посетят китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», ознакомятся с ходом его строительства и развития, встретятся с руководством администрации и представителями предприятий-резидентов.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 29 апреля в Минске на II Международную парламентскую конференцию собралась Группа поддержки Шелкового пути, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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