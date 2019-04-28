Под Минском ликвидирована крупнейшая в истории независимой Беларуси нарколаборатория

Источник материала: Вороновская газета





Сотрудники оперативного подразделения погранслужбы и Комитета государственной безопасности Беларуси, совместно с ФСБ России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность профессионально оборудованной подпольной лаборатории в Минском районе. Она специализировалась на производстве особо опасных психотропных веществ альфа-PVP и альфа-PHP.

23 апреля в деревне Хатежино с поличным задержаны двое граждан Российской Федерации 1995 г.р. Еще один их соотечественник и подельник задержаны в одном из складских помещений вблизи н.п. Малиновка Минского района.





Во время проведения осмотра обнаружены и изъяты промышленное лабораторное оборудование, порошкообразное вещество белого цвета общим весом около 30 кг и различные жидкие вещества общим объемом 750 л.

По заключению эксперта, представленные образцы являются особо опасными психотропными веществами альфа-PVP и альфа-PHP, а также прекурсором 4-метилпропиофенон.

Предварительно установлено, что прекурсоры для изготовления психотропов и лабораторное оборудование были ввезены в Беларусь с территории России.

24 апреля органом дознания оперативного подразделения погранслужбы возбуждены два уголовных дела в отношении задержанных граждан России и неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, совершенное группой лиц в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере).





В отношении одного из россиян также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328 УК (Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).

За организацию нарколаборатории злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Республике Беларусь правоохранительными органами не выявлялись лаборатории подобного уровня оснащения и объемов производства наркотиков.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные и другие процессуальные действия, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности подозреваемых.

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