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На Августовском канале оборудованы пункты проката велосипедов
29.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Для более комфортного пребывания в безвизовом заповеднике в летний период 2019 года в районе Августовского канала на территории Гродненского района будут работать 5 пунктов проката велосипедов.
Турбаза «Немново» (Гродненский район, возле деревни Немново)
Время работы: 09.00-19.00, ежедневно. Контакты: 8-0152-44-44-93, 8-029-780-13-04 (мтс), 8-029-601-16-37 (velcom). Skype: nemnovotour. E-mail:
Областное унитарное предприятие «Гродномелиоводхоз» (Гродненский район, Августовский канал, Шлюз Домбровка)
Время работы: 09.00-19.00, ежедневно
Отделение «Белпочты» (Гродненский район, г.п. Сопоцкин)
Время работы: 12.00-18.00, среда – суббота. Контакты: +375 (152) 99-20-53.
База отдыха «Лукоморье» (Гродненский район, деревня Рынковцы)
Время работы:10.00-18.00, ежедневно. Контакты: + 375 152 72 00 23. E-mail:
Государственное лесохозяйственное учреждение «Гродненский лесхоз» (Гродненский район, деревня Кадыш)
Время работы: 08.00-17.00, понедельник – пятница. Прокат велосипедов осуществляется по предварительной заявке. Контакты: +37529 7692 352.
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Для более комфортного пребывания в безвизовом заповеднике в летний период 2019 года в районе Августовского канала на территории Гродненского района будут работать...
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