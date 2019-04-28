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На Августовском канале оборудованы пункты проката велосипедов

29.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На Августовском канале оборудованы пункты проката велосипедов

Для более комфортного пребывания в безвизовом заповеднике в летний период 2019 года в районе Августовского канала на территории Гродненского района будут работать 5 пунктов проката велосипедов.

Турбаза «Немново» (Гродненский район, возле деревни Немново)

Время работы: 09.00-19.00, ежедневно. Контакты: 8-0152-44-44-93, 8-029-780-13-04 (мтс), 8-029-601-16-37 (velcom). Skype: nemnovotour. E-mail: nemnovotour-grodno@yandex.ru.

Областное унитарное предприятие «Гродномелиоводхоз» (Гродненский район, Августовский канал, Шлюз Домбровка)

Время работы: 09.00-19.00, ежедневно

Отделение «Белпочты» (Гродненский район, г.п. Сопоцкин)

Время работы: 12.00-18.00, среда – суббота. Контакты: +375 (152) 99-20-53.

База отдыха «Лукоморье» (Гродненский район, деревня Рынковцы)

Время работы:10.00-18.00, ежедневно. Контакты: + 375 152 72 00 23. E-mail: zeuggs@tut.by.

Государственное лесохозяйственное учреждение «Гродненский лесхоз» (Гродненский район, деревня Кадыш)

Время работы: 08.00-17.00, понедельник – пятница. Прокат велосипедов осуществляется по предварительной заявке. Контакты: +37529 7692 352.

oblsport.grodno.by
 
 
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Для более комфортного пребывания в безвизовом заповеднике в летний период 2019 года в районе Августовского канала на территории Гродненского района будут работать...
 
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