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На Немиге открылось еще одно кафе «Гараж» (угадаете, какое по счету?)
Источник материала: Tut.by
На днях на Немиге, 5 открылось еще одно заведение известной минчанам сети «Гараж». Это уже 12 точка бренда в столице (еще два кафе работают в Гомеле). Как выглядит новая локация в центре города и какие там цены — в материале.
Новый «Гараж» открылся в торговом центре «Метрополь». До него в этом помещении Минска">работало кафе «Гриль клуб» по российской франшизе, но закрылось в начале этого года.
Освободившееся помещение заняло известное минчаном кафе сети «Гараж». Меню и цены в новом месте будут такими же, как и во всей сети. Пока кафе работает в тестовом режими с 8.00 до 23.00, но примерно через месяц время работы планируют продлить до 02.00, а в пятницу и субботу заведение на Немиге будет работать круглосуточно.
Некоторые позиции из меню кафе сети «Гараж»:
Цезарь с курицей (230 г.) — 10,70 рубля;
солянка (280 г.) — 6,50 рубля;
пицца Пепперони (460 г.) — 11,9 рубля;
фирменный бургер (300 г.) — 14,9 рубля;
бифштекс c яйцом и картофельным пюре (80/50/150/50/15 г.) — 12,4 рубля;
торт морковный (160 г.) — 4,7 рубля;
В течение двух недель у заведения появится летняя терраса.
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На днях на Немиге, 5 открылось еще одно заведение известной минчанам сети GARAGE. Счет кафе в Минске уже перевалил за десяток (а еще два работают в Гомеле). Как выглядит...
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