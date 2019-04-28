На Немиге открылось еще одно кафе «Гараж» (угадаете, какое по счету?)

Источник материала: Tut.by

На днях на Немиге, 5 открылось еще одно заведение известной минчанам сети «Гараж». Это уже 12 точка бренда в столице (еще два кафе работают в Гомеле). Как выглядит новая локация в центре города и какие там цены — в материале.

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Новый «Гараж» открылся в торговом центре «Метрополь». До него в этом помещении Минска">работало кафе «Гриль клуб» по российской франшизе, но закрылось в начале этого года.

Освободившееся помещение заняло известное минчаном кафе сети «Гараж». Меню и цены в новом месте будут такими же, как и во всей сети. Пока кафе работает в тестовом режими с 8.00 до 23.00, но примерно через месяц время работы планируют продлить до 02.00, а в пятницу и субботу заведение на Немиге будет работать круглосуточно.

















Некоторые позиции из меню кафе сети «Гараж»:

Цезарь с курицей (230 г.) — 10,70 рубля;

солянка (280 г.) — 6,50 рубля;

пицца Пепперони (460 г.) — 11,9 рубля;

фирменный бургер (300 г.) — 14,9 рубля;

бифштекс c яйцом и картофельным пюре (80/50/150/50/15 г.) — 12,4 рубля;

торт морковный (160 г.) — 4,7 рубля;





В течение двух недель у заведения появится летняя терраса.

Что: кафе «Гараж». Где: ул. Немига, 5. Когда: с 8.00 до 23.00 (позже время работы продлится).

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