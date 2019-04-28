Очень опасный маневр. В Гомеле водитель грузовика «подрезал» троллейбус

Источник материала: Tut.by

В объектив видеорегистратора, установленного в городском троллейбусе, попали необдуманные действия водителя грузовика, которые едва не привели к серьезным последствиям. Видео разместил сайт CHP24.BY.





Инцидент произошел в Гомеле 25 апреля на улице Барыкина. Водитель грузового автомобиля выезжал с второстепенной дороги на главную — и уже на ней, не убедившись в безопасности маневра, резко перестроился из крайней правой полосы в среднюю, а затем и в левую, создав аварийную ситуацию.

Избежать столкновения удалось лишь благодаря мастерству и предусмотрительности водителя общественного транспорта.