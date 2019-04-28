|
Очень опасный маневр. В Гомеле водитель грузовика «подрезал» троллейбус
Источник материала: Tut.by
В объектив видеорегистратора, установленного в городском троллейбусе, попали необдуманные действия водителя грузовика, которые едва не привели к серьезным последствиям. Видео
Инцидент произошел в Гомеле 25 апреля на улице Барыкина. Водитель грузового автомобиля выезжал с второстепенной дороги на главную — и уже на ней, не убедившись в безопасности маневра, резко перестроился из крайней правой полосы в среднюю, а затем и в левую, создав аварийную ситуацию.
Избежать столкновения удалось лишь благодаря мастерству и предусмотрительности водителя общественного транспорта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в Гомеле 25 апреля на улице Барыкина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)